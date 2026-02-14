Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngô Thanh Vân từ ‘đả nữ’ tài năng đến bà mẹ bỉm sữa

Giải trí

Ngô Thanh Vân từ ‘đả nữ’ tài năng đến bà mẹ bỉm sữa

Ngô Thanh Vân được biết đến là 'đả nữ' hàng đầu của điện ảnh Việt. Ở giai đoạn mới của cuộc đời, cô tận hưởng niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ngô Thanh Vân sang Na Uy định cư khi 16 tuổi. Năm 20 tuổi, cô trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Ngô Thanh Vân xuất thân là người mẫu ảnh. Sau đó, cô lấn sân đóng phim, ca hát. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân sang Na Uy định cư khi 16 tuổi. Năm 20 tuổi, cô trở về Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Ngô Thanh Vân xuất thân là người mẫu ảnh. Sau đó, cô lấn sân đóng phim, ca hát. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân nổi tiếng khi đóng nữ chính phim Dòng máu anh hùng. Sau dự án này, người đẹp tham gia nhiều bộ phim hành động, được khán giả đặt cho biệt danh ‘đả nữ’. Ảnh: HTV.
Ngô Thanh Vân nổi tiếng khi đóng nữ chính phim Dòng máu anh hùng. Sau dự án này, người đẹp tham gia nhiều bộ phim hành động, được khán giả đặt cho biệt danh ‘đả nữ’. Ảnh: HTV.
Ngô Thanh Vân còn tham gia nhiều dự án quốc tế, góp mặt trong các phim Hollywood như Ngọa hổ tàng long 2, Bright, Star Wars: The Last Jedi, The Old Guard, The Old Guard 2. Ảnh: Znews.
Ngô Thanh Vân còn tham gia nhiều dự án quốc tế, góp mặt trong các phim Hollywood như Ngọa hổ tàng long 2, Bright, Star Wars: The Last Jedi, The Old Guard, The Old Guard 2. Ảnh: Znews.
Ngoài diễn xuất, Ngô Thanh Vân sản xuất nhiều bộ phim như: Hai Phượng, Trạng Tí phiêu lưu ký, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm. Ảnh: Người Lao Động.
Ngoài diễn xuất, Ngô Thanh Vân sản xuất nhiều bộ phim như: Hai Phượng, Trạng Tí phiêu lưu ký, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Thanh Sói - Cúc dại trong đêm. Ảnh: Người Lao Động.
Ngô Thanh Vân kết hôn với Huy Trần năm 2022. Sau khi chào đón con đầu lòng vào năm 2025, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân kết hôn với Huy Trần năm 2022. Sau khi chào đón con đầu lòng vào năm 2025, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân chú trọng cân bằng giữa việc chăm sóc con và chăm sóc bản thân, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến duy trì tinh thần thoải mái. Sự đồng hành, sẻ chia của chồng cũng giúp nữ diễn viên có thêm điểm tựa vững vàng trong hành trình làm mẹ. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân chú trọng cân bằng giữa việc chăm sóc con và chăm sóc bản thân, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến duy trì tinh thần thoải mái. Sự đồng hành, sẻ chia của chồng cũng giúp nữ diễn viên có thêm điểm tựa vững vàng trong hành trình làm mẹ. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân cho biết, điều khiến cô mỉm cười nhiều nhất là được làm mẹ. “Gạo đã đến bên ba mẹ, đúng lúc và đúng nghĩa của yêu thương. Cảm ơn con vì đã chọn gia đình mình, cho ba mẹ một năm và một đời hoàn toàn khác từ đây”, nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân cho biết, điều khiến cô mỉm cười nhiều nhất là được làm mẹ. “Gạo đã đến bên ba mẹ, đúng lúc và đúng nghĩa của yêu thương. Cảm ơn con vì đã chọn gia đình mình, cho ba mẹ một năm và một đời hoàn toàn khác từ đây”, nữ diễn viên trải lòng. Ảnh: FB Huy Trần.
Ngô Thanh Vân - Huy Trần chưa công khai hình ảnh rõ mặt thiên thần nhỏ của mình. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ngô Thanh Vân - Huy Trần chưa công khai hình ảnh rõ mặt thiên thần nhỏ của mình. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân trông cứng cáp bụ bẫm. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân trông cứng cáp bụ bẫm. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Ngô Thanh Vân #diễn viên Ngô Thanh Vân #con gái Ngô Thanh Vân #chồng Ngô Thanh Vân #vợ chồng Ngô Thanh Vân #Huy Trần

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT