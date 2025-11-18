Ngỡ ngàng ngoại hình Lương Bích Hữu sau giảm gần 30 cân ngoạn mục

Hà Nội

Giải trí

Nữ ca sĩ Lương Bích Hữu khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện với diện mạo thon gọn, trẻ trung sau khi giảm gần 30kg.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sau thời gian nỗ lực giảm cân, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã có màn "lột xác" ngoạn mục, sở hữu vóc dáng thon gọn và ngoại hình trẻ trung khó tin ở tuổi 41. Sự thay đổi này khiến khán giả không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
Màn giảm cân ngoạn mục của cô đã giúp nữ ca sĩ lấy lại thân hình cân đối, quyến rũ.
Nhìn vẻ ngoài hiện tại, ít ai có thể hình dung được giọng ca "Dằm trong tim" từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát, cán mốc 65kg.
Chính từ thời điểm đó, Lương Bích Hữu đã đặt ra mục tiêu quyết tâm giảm cân không chỉ để lấy lại vóc dáng mà còn để đảm bảo sức khoẻ.
Sau quá trình nỗ lực bền bỉ, kết hợp giữa việc tập luyện nghiêm túc, thay đổi chế độ ăn uống khoa học và duy trì lối sống lành mạnh, "Cô gái Trung Hoa" đã thành công giảm được hơn 20kg. Thậm chí, một số nguồn tin cho biết cô đã giảm gần 30kg.
Vóc dáng hiện tại của Lương Bích Hữu được ví von như búp bê vì sự mảnh mai và đường nét tươi trẻ.
Không chỉ vóc dáng thon gọn, ngoại hình của Lương Bích Hữu ở tuổi 41 cũng khiến nhiều người phải trầm trồ vì sự trẻ trung đáng kinh ngạc. Khán giả ưu ái dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp dường như "bị thời gian bỏ quên" của cô.
Sau khi giảm cân, phong cách thời trang của Lương Bích Hữu cũng có sự thay đổi rõ rệt và trở nên thời thượng, sành điệu hơn.
Dù đã ở độ tuổi U50, người đẹp vẫn tự tin diện những kiểu trang phục phá cách, với những màu sắc tươi sáng, nổi bật, hoàn toàn phù hợp với hình tượng trẻ trung mà cô đang theo đuổi.
Ở tuổi 41, nữ ca sĩ tiếp tục chứng minh rằng sắc đẹp và phong cách không bị giới hạn bởi thời gian.
