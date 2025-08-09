Ngày 9/8, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Dự báo ngày 9/8, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15–30mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 1h ngày 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6 (39–49km/ giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 10–15km/ giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Đến 1h ngày 10/8, vị trí tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Bắc. Cường độ gió vẫn ở mức cấp 6, phạm vi ảnh hưởng từ 18–21 độ Vĩ Bắc; 114–119 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Tại đây, dự báo sẽ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2–3m, biển động. Các phương tiện hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần hết sức lưu ý để phòng tránh rủi ro từ dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương vùng núi, ven sông suối cần theo dõi sát diễn biến mưa dông để chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là tại những điểm có nguy cơ sạt lở và ngập úng cao. Các chủ tàu, thuyền trưởng cần cập nhật thường xuyên bản tin dự báo thời tiết biển, kịp thời di chuyển tránh xa khu vực nguy hiểm.

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: thoitietvietnam

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt (trừ Lai Châu và Điện Biên), chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C, riêng phía Đông Lâm Đồng 31-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.