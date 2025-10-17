Hà Nội

Quân sự

Ukraine triển khai xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 mới

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bắt đầu triển khai xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 mới được phát triển.

Thiên Đăng
Theo báo cáo của Militarnyi, những chiếc xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 do Inguar Defence sản xuất lần đầu tiên được phát hiện cùng Lữ đoàn Slavơ số 18 của Vệ binh Quốc gia Ukraine trong quá trình trang bị thêm lồng chống máy bay không người lái cho phương tiện này. Ảnh: @Tatyana Dzhafarova.
Trong một tuyên bố trước đó, Inguar Defence lưu ý rằng, chiếc xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 được âm thầm thiết kế từ đầu cuộc chiến sự toàn diện nổ ra với Nga. Ảnh: @Inguar Defence.
Để có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn trong quá trình thiết kế, nhà sản xuất tích cực thu thập phản ánh từ các yêu cầu chiến trường được xác định thông qua phản hồi trực tiếp từ quân đội Ukraine. Ảnh: @Inguar Defence.
Nguyên mẫu xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 đã được các chiến binh từ đơn vị Azov thử nghiệm trong rừng Serebryanske, nơi các binh sĩ khen ngợi hiệu suất off-road của nó - vượt trội hơn các nền tảng như Ford F-550 và Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Ảnh: @Inguar Defence.
Inguar-3 được phân loại là xe bọc thép chiến thuật dạng mô-đun, với các khoang bọc thép riêng biệt cho kíp lái và binh lính, cho phép chuyển đổi nhanh chóng thành nhiều cấu hình khác nhau—bao gồm xe chở quân, xe bán tải hoặc bệ vũ khí. Ảnh: @Inguar Defence.
Nhà sản xuất tuyên bố, xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 đáp ứng tiêu chuẩn STANAG 4569 Cấp độ 3a/3b, có khả năng chịu được đạn xuyên giáp 7,62×51 mm và đạn pháo 155 mm ở khoảng cách 60 mét. Ảnh: @Inguar Defence.
Khả năng chống mìn cho phép xe chịu được sức công phá của mìn chống tăng với khối lượng thuốc nổ lên đến 8 kg bên dưới thân xe. Ảnh: @Inguar Defence.
Khi được chế tạo, xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 được tích hợp một trạm tác chiến điện tử kèm các cấu trúc phòng thủ máy bay không người lái, hoặc ít nhất là các giá đỡ để gắn lồng chống UAV. Ảnh: @Inguar Defence.
Xe bọc thép chiến đấu Inguar-3 được trang bị động cơ Deutz 356 mã lực, tạo ra mô-men xoắn 1.500 Nm, kết hợp với hộp số tự động Allison. Xe có thiết kế khung gầm, hệ thống treo độc lập, hệ thống bơm lốp trung tâm và bộ phận chèn RunFlat giúp xe tiếp tục di chuyển ngay cả sau khi lốp có bị hỏng. Ảnh: @Inguar Defence.
Nhà sản xuất nhấn mạnh rằng, quá trình phát triển và sản xuất Inguar-3 diễn ra trong bối cảnh nhu cầu chiến sự rất gấp rút, với nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo và đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian kỷ lục. Ảnh: @Inguar Defence.
Có thể thấy, việc triển khai các phương tiện này phản ánh nỗ lực liên tục của Ukraine nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng quân sự nước ngoài, và đáp ứng nhu cầu chiến trường thông qua đổi mới nội địa hóa cấp tốc. Ảnh: @Inguar Defence. Thiên Đăng https://defence-blog.com/ukraine-fields-new-inguar-3-combat-vehicles/
https://defence-blog.com/ukraine-fields-new-inguar-3-combat-vehicles/
#Ukraine #xe bọc thép chiến đấu Inguar-3

