Nga dùng tàu không người lái Murena-300 tấn công Ukraine

Quân sự

Nga dùng tàu không người lái Murena-300 tấn công Ukraine

Trong động thái mới nhất, Nga được cho là đã sử dụng tàu không người lái Murena-300 trên biển trong cuộc tấn công vào khu vực Odessa của Ukraine.

Thiên Đăng
Trong cuộc tấn công vào thành phố ven biển Pivdenne ở vùng Odessa của Ukraine, lực lượng Nga có thể đã sử dụng tàu mặt nước không người lái Murena-300. Ảnh: @ USNI News - U.S. Naval Institute.
Murena-300 là một tàu kamikaze điều khiển từ xa lần đầu tiên được trình làng nguyên mẫu vào tháng 8/2024. Ảnh: @Naval News.
Theo nhà phát triển, Murena-300 được thiết kế để bảo vệ các cơ sở của Hải quân Nga, tiến hành các hoạt động khai thác hoặc rà phá bom mìn, tuần tra các căn cứ bằng cách cung cấp video thời gian thực, trinh sát các mục tiêu trên mặt nước và ven biển, cũng như hỗ trợ hỏa lực cho các hoạt động trên biển. Ảnh: @Naval News.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine khẳng định có sự tham gia của tàu không người lái này, điều chưa từng thấy trong các chiến lược tấn công trước đây của Nga. Ảnh: @Naval News.
Có khả năng cao là Nga đã hoàn tất việc phát triển đồng loạt loại tàu tấn công không người lái này, điều này có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho dân thường ở các khu định cư ven biển của Ukirane", Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine viết. Ảnh: @ USNI News - U.S. Naval Institute.
Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Murena-300 có các thông số kỹ thuật sau: Kích thước (dài/rộng) – 5,5 m/1,4 m; vật liệu thân tàu làm từ composite; tốc độ hành trình – 45 hải lý; tầm di chuyển tối đa – 500 km. Ảnh: @Naval News.
Tàu Murena-300 có tích hợp kênh thông tin liên lạc vệ tinh, hệ thống dẫn đường quán tính; tải trọng lên tới 500 kg; camera có zoom quang học 40x, camera hồng ngoại, camera nhiệt.,...Ảnh: @Naval News.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, quân đội Nga đã cố gắng sử dụng tàu không người lái của hải quân tấn công thành phố Pivdenne ở vùng Odessa, miền nam Ukraine, nhưng cuộc tấn công này đã thất bại, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Kyrylo Budanov cho biết. Ảnh: @ USNI News - U.S. Naval Institute.
Cũng theo ông Kyrylo Budanov, quân đội Nga đã sử dụng mô hình tàu không người lái Murena-300 trên biển để tấn công nhưng không đạt được mục tiêu. Ảnh: @ USNI News - U.S. Naval Institute.
"Tàu không người lái Murena-300 đã phát nổ khi tiếp cận vùng biển lãnh hải của chúng tôi, lúc nó đang hướng đến thành phố Pivdenne và tìm kiếm mục tiêu ở đó", Budanov tuyên bố. Ảnh: @ USNI News - U.S. Naval Institute.
Được biết, vào tháng 12/2023, tình báo Anh báo cáo rằng, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với Ukraine trong việc phát triển tàu không người lái hải quân. Ảnh: @ USNI News - U.S. Naval Institute.
Thiên Đăng
Defence-Ua
