Nam giới Gen Z mặc gì đẹp, chất?

Với tinh thần tự do, cá tính mạnh và sự tiếp cận sớm với công nghệ cũng như văn hóa đa dạng, nam giới Gen Z không còn bị bó buộc trong những khuôn mẫu ăn mặc cũ kỹ. Họ biết cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự tối giản và phá cách, để tạo nên phong cách riêng biệt, đậm chất cá nhân.

Ảnh minh hoạ/ Nguồn: Internet

Thời trang không chỉ là mặc đẹp, mà còn là tuyên ngôn cá nhân

Đối với Gen Z, thời trang không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn là cách thể hiện tư duy, quan điểm và bản sắc cá nhân. Một chiếc áo nỉ có mũ rộng rãi, quần túi hộp bụi bặm, hay bộ vest phá cách đều có thể trở thành “tuyên ngôn thời trang” nếu được kết hợp khéo léo với phong thái và thái độ tự tin.

Họ không ngần ngại thử nghiệm và phá vỡ quy tắc. Họ có thể mặc váy, tô son, nhuộm tóc màu nổi… những điều từng được xem là “lệch chuẩn” với nam giới – nhưng với Gen Z, đó là cách họ khẳng định quyền tự do trong biểu đạt bản thân.

Những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của nam Gen Z

Áo nỉ có mũ rộng: Chiếc áo nỉ có mũ rộng luôn nằm trong danh sách yêu thích của nam Gen Z. Nó mang lại cảm giác thoải mái, năng động và hợp với văn hóa hiphop, thời trang đường phố đang rất phổ biến. Các thương hiệu như Nike, Adidas, Supreme, H&M hay Uniqlo luôn có những thiết kế hợp gu Gen Z.

Quần túi hộp, quần ống rộng: Sau thời kỳ thống trị của quần bó sát, quần ống rộng và quần túi hộp đang quay lại mạnh mẽ nhờ cảm hứng từ thời trang thập niên 90 và 2000. Nam giới Gen Z chuộng kiểu quần có nhiều túi, chất liệu kaki hoặc vải thô, dễ phối với áo thun, áo khoác bomber hay áo gile.

Áo thun in hình, in chữ cá tính: Những chiếc áo thun in hình nghệ thuật, khẩu hiệu, nhân vật hoạt hình hay biểu tượng văn hóa đại chúng được Gen Z yêu thích bởi chúng giúp truyền tải cá tính và sở thích. Đây cũng là mảnh đất để họ tự sáng tạo hoặc ủng hộ các thương hiệu trong nước (local brand).

Phụ kiện độc đáo: Mũ lưỡi trai, kính mát, túi đeo chéo, vòng cổ ngọc trai.

Ảnh hưởng của văn hóa đại chúng và mạng xã hội

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng mạnh mẽ của TikTok, Instagram, YouTube hay các thần tượng âm nhạc, thời trang đến phong cách của Gen Z.

Thông qua mạng xã hội, Gen Z dễ dàng tiếp cận và cập nhật phong cách thời trang từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời có sân chơi để tự thể hiện bản thân thông qua những bức ảnh phối đồ mỗi ngày (outfit trong ngày), video biến hóa phong cách, hay vlog thời trang.