Năm 2025, thu thuế thương mại điện tử vượt 200.000 tỷ đồng

Năm 2025, thu thuế thương mại điện tử vượt mốc 200.000 tỷ đồng. Doanh số toàn thị trường tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên, cuộc sàng lọc những nhà bán hàng nhỏ lẻ cũng trở nên khốc liệt hơn, thị phần dần chuyển về các gian hàng chính hãng.

Cục Thuế cho biết, năm 2025, tổng thu từ ước đạt 208,8 nghìn tỷ đồng, tăng 66,5% so với năm 2024. Tính chung 4 năm (2022 - 2025), Đến hết năm 2025, 202 nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế, với số thu khoảng 13.900 tỷ đồng. Gần 178.000 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai thuế qua Cổng thương mại điện tử, với số thu ước đạt 2.450 tỷ đồng.

Theo quy định mới, 68 sàn thương mại điện tử đã thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh, đóng góp khoảng 2.700 tỷ đồng cho ngân sách.

Cơ quan quan thuế còn truy thu, xử phạt với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử gần 1.170 nghìn tỷ đồng.

Ở góc độ thị trường, năm 2025, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng đáng chú ý. Số liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, tổng doanh số trên gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki ước đạt 429,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 35% so với năm 2024.

Livestream bán hàng trên tiếp tục duy trì sức hút, hiệu quả, ngày càng nhiều người nổi tiếng tham gia.

Hơn 3,94 triệu sản phẩm bán qua các sàn, tăng 15% so với năm trước, phản ánh nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng lớn. Tuy nhiên, phía sau con số tăng trưởng này là bức tranh phân hóa giữa các sàn, và từng nhóm nhà bán hàng.

Shopee tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu, chiếm hơn 56%. Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của nền tảng này đã chậm lại so với các năm trước, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn.

Trong khi đó, TikTok Shop nổi lên là nhân tố thay đổi cuộc chơi. Thị phần của nền tảng này tăng mạnh lên 41,31%. Mô hình mua sắm kết hợp giải trí (shoppertainment), với livestream và video ngắn, tiếp tục tạo sức hút.

Lazada duy trì thị phần tương đối ổn định, tập trung vào mảng hàng chính hãng, còn Tiki đối mặt với xu hướng thu hẹp thị phần do áp lực cạnh tranh gia tăng từ các nền tảng đầu ngành.

Trong khi tổng doanh thu toàn thị trường tăng mạnh, số shop phát sinh doanh thu lại giảm. Năm 2025 ghi nhận hơn 601.000 shop có đơn hàng, giảm hơn 48.000 shop so với năm trước.

20.750 shop không có doanh thu trong quý IV/2025

Đáng chú ý, có tới 20.750 shop không có doanh thu trong quý IV/2025, dù trước đó vẫn ghi nhận đơn hàng trong 9 tháng đầu năm. Thực tế này cho thấy quá trình sàng lọc các nhà bán hàng đang diễn ra mạnh mẽ, khi chi phí vận hành, cạnh tranh về giá và yêu cầu về nội dung, livestream ngày càng cao.

Thách thức chưa dừng lại, khi các sàn đồng loạt điều chỉnh chính sách theo hướng tăng phí và siết ưu đãi. Tháng 9/2025, Shopee tăng phí cố định, tổng phí cơ bản cho người bán Shopee Mall và ngừng gói Freeship Xtra Plus từ ngày 08/09/2025. Trong khi đó, sàn bổ sung ưu đãi đặc biệt cho gói Voucher Xtra với mức giảm giá livestream và video lên tới 25%/tuần.

Cùng thời điểm, TikTok Shop áp dụng phí vận chuyển mới, tính phí chiều đi tối đa 40.000đ/đơn cho các trường hợp giao không thành công hoặc khách hoàn trả hàng.

Lazada cũng điều chỉnh tăng phí cố định từ tháng 4/2025, ngừng Freeship MAX, nhưng bù đắp bằng hỗ trợ nhà bán mới miễn phí 30 ngày và khấu trừ thuế thay từ 1/7/2025.

Cuộc "sàng lọc" tiếp tục nóng lên với các nhà bán hàng nhỏ lẻ, trước sự tăng tốc của xu hướng “Shop Mall hoá”. Đây là các , được kiểm soát về nguồn gốc và thương hiệu, dù chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ về số lượng, lại đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh số.

Trên Shopee và TikTok Shop, nhóm Shop Mall chỉ chiếm khoảng 2% tổng số gian hàng, nhưng chiếm hơn 32% doanh thu. Trên TikTok Shop, doanh số từ Shop Mall tăng gần gấp đôi so với năm trước. Người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng.