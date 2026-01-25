Quy định mới về quyết toán thuế TNCN với người có nhiều nguồn thu

Nghị định 373/2025/NĐ-CP làm rõ nơi quyết toán thuế TNCN với người có nhiều nguồn thu và bổ sung quy định xử lý khai thuế theo quý không đúng điều kiện.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 373/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP về quản lý thuế, có hiệu lực từ 14/2.

Về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định 373 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì thực hiện nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, người nộp thuế được lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan thuế quản lý trực tiếp các tổ chức chi trả đó.

Nếu cá nhân nộp hồ sơ quyết toán không đúng nơi theo quy định, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ dữ liệu ngành thuế để hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế có thẩm quyền thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

Nghị định 373/2025 cũng sửa đổi quy định về khai thuế TNCN theo quý. Theo đó, người nộp thuế thuộc diện khai thuế TNCN theo tháng nhưng đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

Đồng thời, nghị định bổ sung quy định xử lý trường hợp người nộp thuế đã thực hiện khai theo quý nhưng thực tế không đủ điều kiện. Trong trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện, việc khai thuế theo tháng sẽ được áp dụng từ tháng đầu của quý tiếp theo, đồng thời phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai theo quý, cơ quan thuế sẽ ban hành văn bản yêu cầu chuyển sang khai theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước và tính tiền chậm nộp theo quy định, trừ trường hợp phát hiện qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Theo quy định mới, người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Các hồ sơ khai thuế theo tháng được nộp lại sẽ được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai theo quý đã nộp trước đó.