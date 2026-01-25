Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Việt Tóc Tiên để tóc ngắn đẹp mê ly, thần thái ngày càng thăng hạng

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân Việt Tóc Tiên để tóc ngắn đẹp mê ly, thần thái ngày càng thăng hạng

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.

Thiên Anh
Nhắc đến những biểu tượng thời trang cá tính của V-pop, Tóc Tiên luôn là cái tên nổi bật. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.
Nhắc đến những biểu tượng thời trang cá tính của V-pop, Tóc Tiên luôn là cái tên nổi bật. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.
Sự “lột xác” này không chỉ mang đến hình ảnh mới mẻ mà còn khẳng định gu thẩm mỹ ngày càng sắc sảo, đẳng cấp của mỹ nhân sinh năm 1989.
Sự “lột xác” này không chỉ mang đến hình ảnh mới mẻ mà còn khẳng định gu thẩm mỹ ngày càng sắc sảo, đẳng cấp của mỹ nhân sinh năm 1989.
Mái tóc ngắn được cắt gọn, tạo phom ôm sát gương mặt giúp Tóc Tiên khoe trọn đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn cùng thần thái lạnh lùng pha chút quyến rũ.
Mái tóc ngắn được cắt gọn, tạo phom ôm sát gương mặt giúp Tóc Tiên khoe trọn đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn cùng thần thái lạnh lùng pha chút quyến rũ.
Kiểu tóc bob ngắn, kết hợp phần mái được xử lý tinh tế, mang hơi hướng retro hiện đại, khiến tổng thể diện mạo của nữ ca sĩ vừa cá tính vừa sang trọng.
Kiểu tóc bob ngắn, kết hợp phần mái được xử lý tinh tế, mang hơi hướng retro hiện đại, khiến tổng thể diện mạo của nữ ca sĩ vừa cá tính vừa sang trọng.
Dù xuất hiện trong những bộ ảnh nghệ thuật hay khoảnh khắc đời thường, Tóc Tiên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm với visual “đẹp mê ly”.
Dù xuất hiện trong những bộ ảnh nghệ thuật hay khoảnh khắc đời thường, Tóc Tiên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm với visual “đẹp mê ly”.
Không khó để nhận ra, tóc ngắn đã giúp phong cách của Tóc Tiên trở nên mạnh mẽ và phóng khoáng hơn.
Không khó để nhận ra, tóc ngắn đã giúp phong cách của Tóc Tiên trở nên mạnh mẽ và phóng khoáng hơn.
Nếu như trước đây, nữ ca sĩ thường gắn liền với hình ảnh tóc dài gợi cảm, thì nay mái tóc ngắn lại mang đến một phiên bản trưởng thành, tự tin và đầy bản lĩnh. Đây cũng chính là tinh thần mà Tóc Tiên theo đuổi trong nhiều năm qua: dám khác biệt, dám thử thách và không ngại phá vỡ những giới hạn an toàn.
Nếu như trước đây, nữ ca sĩ thường gắn liền với hình ảnh tóc dài gợi cảm, thì nay mái tóc ngắn lại mang đến một phiên bản trưởng thành, tự tin và đầy bản lĩnh. Đây cũng chính là tinh thần mà Tóc Tiên theo đuổi trong nhiều năm qua: dám khác biệt, dám thử thách và không ngại phá vỡ những giới hạn an toàn.
Trong loạt hình mới, Tóc Tiên khéo léo kết hợp mái tóc ngắn với phong cách trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt sâu và bờ môi căng mọng. Những bộ trang phục được lựa chọn mang hơi hướng high-fashion, ôm sát vóc dáng, tôn lên đường cong quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Tổng thể hình ảnh toát lên khí chất của một ngôi sao giải trí hàng đầu, vừa thời thượng vừa cuốn hút.
Trong loạt hình mới, Tóc Tiên khéo léo kết hợp mái tóc ngắn với phong cách trang điểm sắc sảo, nhấn vào đôi mắt sâu và bờ môi căng mọng. Những bộ trang phục được lựa chọn mang hơi hướng high-fashion, ôm sát vóc dáng, tôn lên đường cong quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế. Tổng thể hình ảnh toát lên khí chất của một ngôi sao giải trí hàng đầu, vừa thời thượng vừa cuốn hút.
Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, Tóc Tiên còn được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách. Cô có thể hóa thân thành quý cô quyến rũ, sang chảnh trong các bộ ảnh thời trang, nhưng cũng rất đời thường, gần gũi khi xuất hiện ngoài đời.
Không chỉ ghi điểm về ngoại hình, Tóc Tiên còn được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa linh hoạt trong phong cách. Cô có thể hóa thân thành quý cô quyến rũ, sang chảnh trong các bộ ảnh thời trang, nhưng cũng rất đời thường, gần gũi khi xuất hiện ngoài đời.
Mái tóc ngắn chính là “chất xúc tác” giúp nữ ca sĩ thể hiện rõ hơn cá tính mạnh mẽ, độc lập – điều đã làm nên thương hiệu Tóc Tiên suốt nhiều năm qua.
Mái tóc ngắn chính là “chất xúc tác” giúp nữ ca sĩ thể hiện rõ hơn cá tính mạnh mẽ, độc lập – điều đã làm nên thương hiệu Tóc Tiên suốt nhiều năm qua.
Thiên Anh
#Phong cách tóc ngắn của Tóc Tiên #Thần thái và vẻ đẹp nữ ca sĩ #Xu hướng thời trang Việt Nam #Ảnh hưởng của tóc ngắn trong hình tượng nghệ sĩ #Nghệ sĩ Việt và phong cách cá nhân #Tóc Tiên

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT