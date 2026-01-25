Mỹ nhân Việt Tóc Tiên để tóc ngắn đẹp mê ly, thần thái ngày càng thăng hạng

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với mái tóc ngắn đầy táo bạo.
Căn biệt thự nổi bật giữa khu phố, bởi diện mạo hiện đại, có sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc, cây xanh và ánh sáng.
Sau khi kết hôn, diễn viên Kim Oanh tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, ngọt ngào bên Vũ Tuấn Việt.
Bức tượng Lamassu cao 6 mét, tượng trưng cho bảo vệ thiêng liêng trong lịch sử Tân Assyria, mở ra cơ hội nghiên cứu mới về nghệ thuật cổ đại.
Trà gừng được nhiều người dùng để giải cảm trong ngày lạnh. Tuy nhiên, những thói quen pha và uống sai cách có thể khiến hiệu quả giảm đáng kể.
Bản khắc đá cổ đại tại Mông Cổ phản ánh sự chuyển biến văn hóa và môi trường qua 12.000 năm, từ hình ảnh chân thực đến biểu tượng trừu tượng.
Hiếm gặp và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, ngao vệ nữ gai lược (Pitar dione) là sinh vật biển vừa đẹp vừa giàu giá trị sinh thái.
Trên MXH, khoảnh khắc một nữ cổ động viên U23 Việt Nam tại trận tranh giải ba VCK U23 châu Á đang viral.
Bên cạnh ăn uống và nghỉ ngơi, lựa chọn đồ uống phù hợp mỗi ngày góp phần nuôi dưỡng não bộ, tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và bảo vệ tế bào thần kinh.
Ca sĩ Lưu Hương Giang cho biết, cô sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến về âm nhạc, nhưng xin phép bỏ qua những nhận xét liên quan đến ngoại hình.
Các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt phụ nữ bị giết trong nghi lễ hiến tế, làm sáng tỏ các phong tục tôn giáo cổ đại trước thời kỳ La Mã.
Chim tu căng ngọc lục bảo (Aulacorhynchus prasinus) là cư dân rực rỡ của rừng mưa Trung Mỹ, nổi bật bởi sắc xanh và chiếc mỏ ấn tượng.
Mitsubishi vừa ra mắt bản nâng cấp cho mẫu bán tải Triton 2026 dành riêng cho thị trường Nhật Bản với loạt nâng cấp đáng chú ý về trang bị và khả năng vận hành.
Dù không tiên tiến như 7 nm hay 3 nm, chip 28 nm vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ chi phí hợp lý, độ ổn định cao và ứng dụng cực rộng.
Tử vi dự đoán, từ 25/1-15/2, 3 con giáp này có thể tháo gỡ nợ, tăng thu và cần giữ lời để tránh hao tài, đồng thời tận dụng cơ hội phát triển tài chính.
Nghiên cứu đột phá về hóa thạch khủng long bạo chúa mới đây của các chuyên gia đã viết lại lịch sử về quá trình tiến hóa của loài vật săn mồi thời tiền sử này.
Mới đây, cộng đồng mạng Nhật Bản và châu Á được phen dậy sóng trước một khoảnh khắc đời thực đẹp đến mức không ai tin đó là người thật.
Ban công được xem là “cửa nạp khí” của ngôi nhà, vì vậy, nhiều gia đình khá giả chú trọng lựa chọn cây trồng ban công với mong muốn giữ tiền bạc, hút tài lộc.
Lực lượng Ukraine đã tiến hành loạt cuộc tấn công chính xác nhằm vào phòng không, pháo binh và kho UAV của Nga.
Cá lăng không chỉ hấp dẫn bởi hương vị thơm ngon mà còn giàu dinh dưỡng, góp phần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tim mạch, não bộ và thị lực.
Claude AI bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ, khiến nhiều người bỏ ChatGPT vì khả năng tư duy, lập trình và tự động hóa công việc được đánh giá là “đáng sợ”.