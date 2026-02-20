Mùng 4 Tết, xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày mùng 4 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 8.241 trường hợp vi phạm giao thông, riêng vi phạm nồng độ cồn chiếm 3.473 trường hợp.

Gần 3.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 4 Tết

Theo Người Lao Động dẫn nguồn Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026), lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý 8.241 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ hơn 3.700 phương tiện; tước 346 giấy phép lái xe và trừ điểm hơn 2.100 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 3.473 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.597 trường hợp…

Trong ngày mùng 4 Tết, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 8.241 trường hợp vi phạm giao thông trong đó có 3.473 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: VOV.

Theo Vietnamplus, ngày 20/2, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 27 người. So với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025, giảm 18 vụ (37,5%), giảm 13 người chết (43,33%), giảm 2 người bị thương (6,9%).

Giao thông thuận lợi dịp sau Tết

Theo VOV, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày cao điểm sau kỳ nghỉ Tết. Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chiều ngày 19/2 (mùng 3 Tết), tại các tuyến cửa ngõ và cao tốc như Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Lào Cai, đường Vành đai 3 trên cao, Quốc lộ 1, mật độ phương tiện ở mức bình thường, các phương tiện di chuyển ổn định.

Trong nội đô, các tuyến phố trung tâm, khu vực bến xe, và Nội Bài đều thông thoáng, không xảy ra ùn tắc. Sáng ngày 20/2, lưu lượng phương tiện trên các cao tốc và tại các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát không quá đông, giao thông thuận lợi.

Tại TP HCM và các tỉnh lân cận, giao thông trên các tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây và TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận diễn ra bình thường, không xảy ra ùn tắc.

Trên Quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã phối hợp phân luồng hiệu quả, phương tiện lưu thông thuận lợi. Quốc lộ 1 cũng ghi nhận tình hình giao thông ổn định.