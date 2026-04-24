Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mở khóa vân tay, khuôn mặt có thực sự an toàn

Sinh trắc học giúp mở khóa nhanh nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp mật khẩu mạnh để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thiên Trang (TH)
Trong thời đại smartphone, nhiều người dùng lựa chọn mở khóa bằng vân tay hoặc khuôn mặt vì sự tiện lợi, nhưng các chuyên gia cảnh báo đây chưa phải phương thức bảo mật tuyệt đối.
Thực tế, dấu vân tay có thể bị thu thập từ chính bề mặt điện thoại hoặc các vật dụng hàng ngày, sau đó bị làm giả để vượt qua hệ thống bảo mật trên thiết bị.
Không chỉ vậy, trong các tình huống đời thường như ngủ say hoặc mất cảnh giác nơi công cộng, kẻ xấu hoàn toàn có thể lợi dụng để mở khóa điện thoại bằng chính ngón tay của người dùng.
Tương tự, mở khóa bằng khuôn mặt cũng tồn tại lỗ hổng khi một số thiết bị có thể bị đánh lừa bằng hình ảnh hoặc bị mở khóa khi người dùng không chú ý.
Nguy hiểm hơn, khi điện thoại đã bị mở khóa, hàng loạt ứng dụng như ngân hàng, ví điện tử hay mạng xã hội cũng có thể bị truy cập do sử dụng chung dữ liệu sinh trắc học.
Các nghiên cứu bảo mật cho thấy chỉ trong vài phút truy cập, kẻ xấu có thể sao chép dữ liệu cá nhân mà không bị hệ thống cảnh báo, gây rủi ro nghiêm trọng cho người dùng.
Một điểm yếu lớn của sinh trắc học là không thể thay đổi nếu bị lộ, khác với mật khẩu có thể đặt lại, khiến nguy cơ bị khai thác kéo dài theo thời gian.
Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đặt mã PIN dài hoặc mật khẩu phức tạp, đồng thời kết hợp xác thực hai lớp để tăng cường bảo mật cho thiết bị.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT