Hack đèn giao thông bằng mật khẩu 1234 gây sốc

Vụ hack hệ thống giao thông tại Mỹ khiến giọng các tỷ phú công nghệ phát ra giữa đường phố, phơi bày lỗ hổng bảo mật đáng lo ngại của đô thị thông minh.

Một sự cố hy hữu tại Thung lũng Silicon đã khiến dư luận toàn cầu chú ý khi hệ thống hỗ trợ người đi bộ bất ngờ phát ra giọng nói giả của các tỷ phú như Mark Zuckerberg hay Elon Musk thay vì âm thanh cảnh báo thông thường.
Sự việc xảy ra tại nhiều giao lộ ở các thành phố như Menlo Park và Redwood City, nơi các nút bấm sang đường bị hacker chiếm quyền điều khiển để phát những đoạn âm thanh mang tính châm biếm và gây sốc.
Không dừng lại ở đó, làn sóng này còn lan sang các khu vực khác như Seattle với sự xuất hiện của giọng nói giả của Jeff Bezos, cho thấy mức độ lan rộng đáng báo động của vụ tấn công.
Điều khiến giới chuyên gia bất ngờ không phải là công nghệ giả giọng bằng AI, mà là cách hacker xâm nhập hệ thống khi chỉ cần tận dụng mật khẩu mặc định “1234” của thiết bị do Polara Enterprises sản xuất.
Thông qua kết nối Bluetooth và ứng dụng công khai, kẻ tấn công dễ dàng tải lên các đoạn âm thanh tùy ý, biến một hệ thống hạ tầng công cộng thành công cụ giải trí bất đắc dĩ.
Các chuyên gia an ninh cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc nhiều đô thị vẫn xem nhẹ bảo mật cơ bản, khi mật khẩu mặc định không được thay đổi và quy trình kiểm soát truy cập gần như bị bỏ ngỏ.
Sự cố đã buộc chính quyền các thành phố phải nhanh chóng rà soát hệ thống, thiết lập lại mật khẩu riêng biệt và siết chặt quyền truy cập, nhưng nhiều ý kiến cho rằng phản ứng này vẫn mang tính “chữa cháy”.
Vụ hack tưởng chừng hài hước này thực chất là lời cảnh báo nghiêm trọng cho kỷ nguyên đô thị thông minh, nơi chỉ một mắt xích bảo mật yếu cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống bị thao túng ngoài tầm kiểm soát.
Thiên Trang (TH)
