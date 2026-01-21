Miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ giảm ra sao?

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10–13°C, vùng núi 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay 21/1/2026, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ giảm 6–9°C. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chiều tối và đêm 21/1/2026, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23/01. Khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10–13°C, vùng núi 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế phổ biến 14–17°C.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm đến khoảng ngày 23/01. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13°C.

Diễn biến thời tiết trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 4,0–6,0m. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–3,0m.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–5,0m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0m.

Dự báo nhiệt độ chi tiết đêm 21/1 và ngày 22/1:

Vùng núi Bắc Bộ: thấp nhất 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C; trung bình 11–13°C.

Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: thấp nhất 10–13°C; trung bình 13–15°C.

Nghệ An và Hà Tĩnh: thấp nhất 14–16°C; trung bình 15–17°C.

Quảng Trị đến TP. Huế: thấp nhất 16–18°C; trung bình 17–20°C.

Đêm 22/1 và ngày 23/1/2026:

Vùng núi Bắc Bộ: thấp nhất 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C; trung bình 12–14°C.

Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: thấp nhất 11–14°C; trung bình 14–16°C.

Nghệ An đến TP. Huế: thấp nhất 14–17°C; trung bình 17–19°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21/01 đến ngày 23/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá.