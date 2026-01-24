Hà Nội

Mẹ bốn con Vân Trang khoe làn da căng bóng khiến fan trầm trồ

Giải trí

Mẹ bốn con Vân Trang khoe làn da căng bóng khiến fan trầm trồ

Mới đây, diễn viên Vân Trang gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cận gương mặt, tự tin khoe làn da căng bóng, mịn màng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Vân Trang đăng tải hình ảnh cận gương mặt với làn da trắng sáng, bóng bẩy và gần như không tì vết.
Không cần lớp trang điểm cầu kỳ, vẻ ngoài rạng rỡ tự nhiên của nữ diễn viên vẫn đủ sức “đốn tim” người hâm mộ.
Ngay sau khi chia sẻ, loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.
Được biết, dù bận rộn chăm sóc gia đình và bốn con nhỏ, Vân Trang vẫn rất kỹ lưỡng trong việc chăm sóc da.
Nữ diễn viên duy trì thói quen dưỡng da khoa học, chú trọng làm sạch, cấp ẩm và bảo vệ da mỗi ngày. Chính sự kiên trì và chăm chút này đã giúp cô giữ được làn da căng tràn sức sống, bất chấp lịch trình dày đặc.
Không chỉ sở hữu làn da đáng mơ ước, Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng tích cực và phong thái trẻ trung.
Dù đã trải qua nhiều lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng, thần thái rạng rỡ, trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều phụ nữ hiện đại.
Ở tuổi 35, diễn viên Vân Trang có một sự nghiệp vững chắc và cuộc sống gia đình viên mãn.
Cô và chồng, doanh nhân Hữu Quân, sở hữu khối tài sản đáng nể, bao gồm một biệt thự rộng 1.000m2, một khu du lịch sinh thái quy mô 50.000m2 (5ha) tại Tiền Giang và một cơ sở spa.
Dù được nhiều người gọi là “phú bà” của showbiz Việt, Vân Trang khẳng định thành quả hiện tại là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng.
