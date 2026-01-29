Hà Nội

"Đổi gió" vào bếp nấu ăn, nữ gymer gây bức xúc vì trang phục gợi cảm

Cộng đồng trẻ

"Đổi gió" vào bếp nấu ăn, nữ gymer gây bức xúc vì trang phục gợi cảm

Việc đăng tải công khai hình ảnh trang phục gợi cảm, nóng bỏng lên MXH càng khiến nữ gymer nhận chỉ trích.

Thiên Anh
Sở hữu lượng người theo dõi không hề nhỏ, M.H vốn được biết đến là hình mẫu quen thuộc của cộng đồng yêu gym, luôn chăm chỉ tập luyện, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc khoe body săn chắc, quyến rũ.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục trung thành với content phòng gym, M.H mới đây lại quyết định "đổi gió" khi đăng tải một đoạn video nấu ăn tại nhà bếp.
Ý tưởng tưởng chừng rất bình thường, thậm chí còn được nhiều influencer áp dụng để tạo cảm giác đời thường, gần gũi hơn với khán giả. Thế nhưng, điều khiến cư dân mạng "đứng hình" lại nằm ở lựa chọn trang phục của nữ gymer trong clip này.
Trong không gian bếp, M.H xuất hiện với bộ đồ cực kỳ mát mẻ, khoe trọn phần lưng trần và vóc dáng gợi cảm. Thay vì tập trung vào công thức hay cách chế biến món ăn, ánh nhìn của người xem dễ dàng bị hút vào trang phục bị cho là quá hở hang.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu là không gian gia đình, chỉ có người nhà biết thì có thể chấp nhận, nhưng việc đăng tải hình ảnh lên MXH công khai, lại khiến tổng thể trở nên phản cảm.
Không ít người cho rằng M.H đang cố tình "khoe thân" để câu view, bất chấp việc nội dung chính của video là nấu ăn.
Một số bình luận gay gắt nhận xét rằng hình ảnh này không mang lại giá trị tích cực, thậm chí còn tạo cảm giác khó chịu cho người xem.
Có thể thấy, việc chuyển hướng sang những nội dung mang tính "khoe da thịt" quá đà khiến không ít fan cũ cảm thấy ngán ngẩm, cho rằng cô đang đánh mất chất riêng để chạy theo lượt tương tác. Rõ ràng, ranh giới giữa gợi cảm và phản cảm trên mạng xã hội ngày càng mong manh.
Trong bối cảnh các nền tảng ưu tiên nội dung gây chú ý, không ít người sáng tạo sẵn sàng thử nghiệm những chiêu trò táo bạo để giữ độ nóng cho tên tuổi của mình.
Trường hợp của M.H là một ví dụ điển hình cho việc "đổi gió" nhưng chưa thực sự tinh tế. Dù mục đích của nữ gymer là làm mới hình ảnh hay đơn giản chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc đời thường, thì phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng cũng là lời nhắc nhở rằng: nội dung đăng tải không chỉ thể hiện cá tính, mà còn phản ánh trách nhiệm với người xem.
Thiên Anh
