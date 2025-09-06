MC được mệnh danh 'số 1 làng game' đốn tim fan với góc nghiêng thần thánh

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Linh Nắng - cái tên không còn xa lạ với cộng đồng game thủ Việt Nam, một lần nữa khiến fan "mất máu" với loạt ảnh khoe góc nghiêng đầy gợi cảm.

Trầm Phương
Linh Nắng tên thật là Bùi Phương Linh, là một nữ MC nổi tiếng trong làng thể thao điện tử (Esports) Việt Nam, đặc biệt được biết đến với vai trò dẫn dắt các giải đấu của tựa game VALORANT. (Ảnh: IGNV)
Mới đây trên trang cá nhân, nữ MC vừa đăng tải loạt ảnh trong một chuyến nghỉ dưỡng, bức ảnh khiến nhiều người chú ý hơn cả chính là góc chụp nghiêng đầy quyến rũ. Với đường nét khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi môi mềm mại, góc nghiêng của cô đều khiến người xem phải trầm trồ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, diện thiết kế bodysuit hai dây ôm sát, cô nàng khéo léo khoe thân hình nuột nà với vòng 1 khủng cùng làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Thường xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, nữ tính, chính vậy những khoảnh khắc có phần táo bạo nói trên của Linh Nắng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh khác cùng trong loạt hình nghỉ dưỡng, Linh Nắng chọn trang phục màu trắng tinh khôi, tạo nên vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy hai dây trắng với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế đã tôn lên làn da trắng mịn và vóc dáng chuẩn của nữ MC. (Ảnh: IGNV)
Phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ tự nhiên, Linh Nắng một lần nữa chứng minh rằng đôi khi sự đơn giản lại chính là sự hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Trong cùng một bộ ảnh, Linh Nắng đã thể hiện được nhiều phong cách khác nhau. Từ vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ trong trang phục trắng đến sự quyến rũ, gợi cảm với bodysuit ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Linh Nắng không chỉ nổi tiếng với tài năng dẫn chương trình mà còn được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên, không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Cô luôn biết cách tạo ra những hình ảnh ấn tượng mà không cần phải cố gắng quá mức. Sự tự tin, tươi tắn trong mỗi khoảnh khắc chính là điểm thu hút lớn nhất của cô. (Ảnh: IGNV)
