Xã hội

Đốt nhà ông ngoại vì bị la rầy đi chơi về khuya

Bị la rầy vì thường xuyên đi chơi về khuya, Nguyễn Chí Thiện (tỉnh Đồng Tháp) đã chế tạo bom xăng đốt nhà ông ngoại.

Hạo Nhiên

Ngày 28/1, thông tin từ Công an phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã mời làm việc Nguyễn Chí Thiện (sinh năm 2008, ngụ Khóm 9, phường Mỹ Ngãi) để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, chiều 27/1, Nguyễn Chí Thiện (18 tuổi, ngụ khóm 9, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp) rút xăng trong xe máy chế tạo bom xăng rồi châm lửa ném vào nhà ông ngoại gây cháy. Sau khi thực hiện hành vi, Thiện bỏ ra trước cửa nằm.

z7475524023972-c211772892caf3166e9e5deb899f8088.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa...

Phát hiện lửa bùng cháy, người dân đã điện thoại báo chính quyền đại phương. Sau đó, Công an phường Mỹ Ngãi đã phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường chữa cháy.

Sau hơn 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, may mắn không có thiệt hại về người.

z7475513012261-fa3875115b65c47a3bbf1407a0e70c5c.jpg
...vụ hoả hoạn may mắn không có thiệt hại về người.

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận mình và ba mẹ sống chung nhà của ông ngoại là ông Nguyễn Văn Tân, ngụ cùng địa chỉ trên.

Do Thiện thường xuyên đi chơi game, về khuya và quậy phá nên bị ông ngoại la rầy. Bực tức, Thiện đã quyết định đốt nhà ông ngoại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
