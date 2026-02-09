Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại Wechoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

PV

Trong khuôn khổ lễ trao giải WeChoice Awards 2025, hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là một bảng đề cử, mà là không gian tôn vinh những thương hiệu Việt sở hữu nội lực bền bỉ, tư duy dài hạn và khát vọng hội nhập sâu rộng. Đây là nơi những câu chuyện vượt giới hạn được kể lại về cách doanh nghiệp Việt từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng, bản lĩnh và giá trị thật.

Tinh thần đó cũng chính là nền tảng để Masterise Homes được xướng tên – một thương hiệu kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, “đi trước đón đầu” trong việc nâng chuẩn chất lượng không gian sống của người Việt suốt hơn một thập kỷ qua, thông qua triết lý “Branded Living – Chất lượng không gian sống hàng hiệu”.

hinh-1.jpg
Masterise Homes cùng các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025

Theo cách tiếp cận của Masterise Homes, chất lượng “hàng hiệu” trong bất động sản không chỉ được đo bằng việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế, mà thể hiện ở tính nhất quán xuyên suốt từ quy hoạch, triết lý kiến trúc, thiết kế, thi công đến dịch vụ vận hành, được dẫn dắt bởi tư duy lấy con người làm trung tâm.

hinh-3.jpg
Không gian sống hàng hiệu ở Masterise Homes luôn đặt trải nghiệm sống của cư dân lên hàng đầu.

Đối với cư dân, triết lý “Branded Living” kiến tạo một môi trường sống tối ưu, bền vững, nơi giá trị sống và giá trị tài sản cùng gia tăng theo thời gian. Đối với thị trường, mô hình này góp phần tái định nghĩa bất động sản nhà ở – từ một tài sản đơn lẻ sang một hệ sinh thái sống đồng bộ, với trải nghiệm nhất quán trong suốt vòng đời sản phẩm, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng của từng phân khúc khách hàng, qua đó nâng mặt bằng chất lượng và chuẩn mực phát triển của toàn ngành bất động sản Việt Nam.

Chia sẻ về triết lý này, bà Thi Anh Đào – Giám đốc Marketing Masterise Group – cho biết: “Với Masterise Homes, không gian sống không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng để nuôi dưỡng chất lượng sống lâu dài. Chúng tôi tin rằng một không gian được kiến tạo đúng ngay từ đầu – từ quy hoạch, thiết kế đến vận hành – sẽ đồng hành cùng con người qua từng giai đoạn cuộc sống, và đó mới là giá trị bền vững mà bất động sản cần hướng tới.”

Tư duy này được cụ thể hóa qua các dòng sản phẩm từ Masteri Collection, Lumière Series đến các dự án bất động sản hàng hiệu hợp tác với thương hiệu quốc tế – nơi mỗi không gian sống không chỉ đáp ứng công năng, mà phản chiếu nhịp sống, giá trị và kỳ vọng dài hạn của người Việt trong từng giai đoạn cuộc đời.

hinh-2.jpg
Từng góc không gian được chăm chút mỗi ngày, mang lại trải nghiệm sống xứng tầm cho cư dân.

Điều khiến Masterise Homes thực sự truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 không nằm ở quy mô dự án hay ngôn ngữ thiết kế, mà ở cách thương hiệu đặt con người và các giá trị cốt lõi của người Việt làm nền tảng cho mọi quyết định phát triển không gian sống.

Tại Grand Marina, Saigon, những lớp ký ức về ụ tàu Ba Son không bị xóa nhòa, mà được chắt lọc và chuyển hóa thành một không gian sống đương đại – nơi lịch sử và tương lai giao thoa trong từng đường nét kiến trúc. Tại Hải Phòng, The Centric kể câu chuyện về “chất sắt giao thương phố Cảng”, khơi gợi niềm tự hào địa phương thông qua cảm hứng từ hoa phượng đỏ và Núi Voi hùng vĩ. Mỗi dự án, theo cách riêng, đều trở thành một lát cắt văn hóa được đặt trong ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Thông qua tư duy quy hoạch và thiết kế, Masterise Homes lồng ghép các giá trị văn hóa – cộng đồng – thiên nhiên vào từng dòng sản phẩm, qua đó “viết tiếp câu chuyện Việt Nam” bằng ngôn ngữ sống đương đại, giàu bản sắc. Song song đó, Masterise Homes hướng tới xây dựng những cộng đồng cư dân văn minh, nơi chuẩn mực sống hiện đại hài hòa với các giá trị truyền thống. Thông qua cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise”, chuỗi hoạt động xuyên suốt trong năm được triển khai nhằm kết nối cư dân, nâng tầm trải nghiệm sống và lan tỏa giá trị bền vững đến xã hội.

hinh-4.jpg
Hoạt động nấu bánh chưng mỗi dịp Tết đến Xuân về tại các cộng đồng “Nhà tôi ở Masterise”

Không dừng lại ở phát triển dự án, Masterise Homes đang từng bước tạo ra tác động dẫn dắt, góp phần định hình chuẩn phát triển mới cho ngành bất động sản Việt Nam – như một câu chuyện về nội lực, bản lĩnh và khát vọng “vươn mình ra biển lớn” của doanh nghiệp Việt trong thời đại hội nhập.

Việc Masterise Homes được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu đã đạt được, mà còn là sự cộng hưởng giữa tinh thần giải thưởng và triết lý phát triển của thương hiệu – cùng hướng tới những giá trị dài hạn, bền bỉ và có sức lan tỏa.

Thành tựu của Masterise Homes không chỉ khẳng định vị thế thương hiệu, mà còn phản ánh năng lực thực thi bài bản và dài hạn của Masterise Group. Với vai trò là tập đoàn kinh tế đa ngành, Masterise Group tiếp tục tham gia phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và hạ tầng trọng điểm, góp phần định hình diện mạo đô thị và thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

#Masterise Homes #Wechoice Awards #bất động sản #chất lượng không gian #Việt Nam #đô thị

Bài liên quan

Doanh nghiệp

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

Định hình lại chất lượng không gian sống người Việt thời đại mới

Năm 2025, Branded Living – khái niệm không gian sống hàng hiệu được Masterise Homes xác lập như một hệ quy chuẩn chất lượng – phản ánh rõ sự dịch chuyển trong cách định nghĩa giá trị sống, khi nhu cầu “sở hữu một ngôi nhà” dần chuyển sang mong muốn kiến tạo phong cách sống bền vững và có chiều sâu. Trong bối cảnh các ý tưởng và câu chuyện truyền thông cho dự án trên thị trường được sáng tạo với tốc độ nhanh, không tránh khỏi việc nhiều cách diễn đạt và hướng tiếp cận trở nên quen thuộc. Trước thực tế đó, Masterise Homes đã lựa chọn khẳng định khác biệt bằng việc xây dựng một hệ quy chuẩn chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và vận hành được kiểm soát một cách nhất quán.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.

1-hinh-ky-ket-1-le-ky-ket-cac-du-an-giua-masterise-group-va-marriott-international.jpg
Masterise Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International

Thỏa thuận mang tính dấu mốc này thể hiện bước tiến chiến lược của Masterise Group trong việc mở rộng hệ sinh thái bất động sản toàn diện sang lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng, đồng thời khẳng định định hướng hợp tác dài hạn với các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới nhằm kiến tạo những điểm đến mang chuẩn mực quốc tế tại các đô thị lớn, trung tâm kinh tế và điểm đến du lịch trọng yếu của Việt Nam.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Masterise Homes: Tư duy hàng hiệu tiên phong định hình vị thế dẫn dắt thị trường

Tại Luxuo Asia Awards 2025, Masterise Homes được vinh danh ở hạng mục “Best Luxury Property Developer of The Year” – một trong những giải thưởng uy tín dành cho các nhà phát triển bất động sản cao cấp trong khu vực châu Á. Cùng lúc, thương hiệu cũng được trao giải “Best Property Campaign of The Year” cho chiến dịch Branded Living by Masterise Homes, ghi nhận nỗ lực trong việc định hình và lan tỏa giá trị không gian sống hàng hiệu tại Việt Nam.

Việc đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng phản ánh rõ cách Masterise Homes tiếp cận phân khúc cao cấp: không tách rời năng lực phát triển sản phẩm và tư duy xây dựng thương hiệu. Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, đây được xem là tư duy phát triển bền vững – nơi chất lượng sống, trải nghiệm được đặt làm trọng tâm của giá trị thương hiệu.

1.jpg
Masterise Homes xuất sắc vinh danh “Best Luxury Property Developer of The Year” tại Luxuo Asia Awards 2025
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.