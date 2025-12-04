Hà Nội

Mạng lưới đá cổ lớn ẩn giấu thứ kỳ quái ở Indonesia

Kho tri thức

Mạng lưới đá cổ lớn ẩn giấu thứ kỳ quái ở Indonesia

Làn sóng nghiên cứu mạng lưới đá cổ lớn tại Núi Tangkil đang định hình lại hiểu biết của giới khảo cổ học về cảnh quan cổ đại miền Tây Java.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Mới đây, khi tiến hành khai quật tại vùng sườn núi Tangkil rậm rạp cây cối của Indonesia, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Prabu Siliwangi bất ngờ phát hiện ra hàng loạt di tích cổ xưa độc lạ. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Ở đây, bằng cách triển khai công nghệ LiDAR (Công Nghệ Phát hiện và Đo khoảng cách bằng Ánh sáng) trên một số khu vực của Núi Tangkil, qua phương pháp sử dụng tia laser có khả năng xuyên qua tán rừng rậm rạp, các chuyên gia đã phát hiện ra những cụm cấu trúc đá cổ lớn ẩn giấu dị thường trên bề mặt. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Dữ liệu LiDAR chỉ ra bốn cụm cấu trúc đá cổ chính: Cụm đầu tiên bao gồm những mảnh đá, đá menhir, một bức tượng đá cổ hình người và tàn tích của một con đường đá. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Còn ở cụm thứ hai, các chuyên gia tìm thấy các cấu trúc đá được sắp xếp giống như bố cục dakon truyền thống. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Ở cụm thứ ba, các chuyên gia tìm thấy nhiều khối đá đắp thành gò, chúng có thể từng được dùng để phục vụ cho các nghi lễ bản địa cổ xưa trong quá khứ.
Cuối cùng là ở cụm thứ tư,các chuyên gia tìm thấy nhiều nhiều khối đá dài tồn tại ở dạng thẳng đứng kỳ quái. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Phát hiện này cho thấy, ngọn núi Tangkil này có thể sở hữu một trong những di chỉ cự thạch quan trọng nhất khu vực. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Theo nhà hoạt động di sản văn hóa KH Fajar Laksana tuyên bố: “Đây là một khám phá rất hứa hẹn. Mặc dù Núi Tangkil vẫn chưa được công nhận là di tích văn hóa chính thức, nhưng những khám phá rải rác ở các địa điểm gần đó - bao gồm một cột đá menhir ở Làng Tugu và những tàn tích đá tương tự trên Núi Karang - đã củng cố giả thuyết rằng, khu vực này từng là một phần của mạng lưới đá cổ rộng lớn hơn ở Tây Java”. Ảnh: @Bảo tàng Prabu Siliwangi.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
