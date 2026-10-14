Mận vàng Mộc Châu tìm lại giá trị nhờ thị hiếu tiêu dùng mới

Từ giống mận từng bị thay thế, mận vàng đang được trồng trở lại để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm trái cây đặc sản nhờ hương vị khác biệt.

Khi nguồn mận hậu chính vụ tại Sơn La dần thưa, một giống mận có màu vàng óng lại bắt đầu vào mùa thu hoạch. Không phổ biến như những giống mận quen thuộc, mận vàng Mộc Châu đang thu hút sự chú ý nhờ hương vị khác biệt và nguồn cung không quá dồi dào.

Tại thị trường Hà Nội, loại quả này được bán với giá khoảng 60.000 đồng/kg, tùy chất lượng và thời điểm. Mức giá trên giúp mận vàng trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm trái cây đặc sản vùng cao, nhất là với những khách hàng muốn tìm loại quả mới lạ khi mùa mận quen thuộc đã qua cao điểm.

Theo chia sẻ của một chủ cửa hàng trái cây tại Hà Nội, mận vàng thường bắt đầu về hàng vào cuối tháng 6, thời điểm mận hậu chính vụ đã vãn. Quả chín có màu vàng nổi bật, mọng nước và vị ngọt dịu nên được nhiều khách hàng lựa chọn, dù giá bán nhỉnh hơn một số loại trái cây khác.

Sức hút của mận vàng không chỉ đến từ hình thức. Nếu mận hậu thường được ưa chuộng bởi độ giòn và vị chua đặc trưng khi còn xanh, mận vàng khi chín già có phần thịt mềm hơn, vị ngọt thanh và ít chua gắt. Loại quả này có thể ăn tươi, ngâm làm nước giải khát hoặc chế biến thành mứt.

Một số người tiêu dùng tại Hà Nội cho biết họ bắt đầu mua mận vàng để đổi vị sau nhiều tuần thưởng thức mận hậu. Có gia đình đặt mua vài kilôgam mỗi tuần, vừa dùng làm trái cây tráng miệng vừa chế biến đồ uống tại nhà.

Thời điểm thu hoạch muộn đang trở thành lợi thế đáng kể của mận vàng Mộc Châu. Khi nhiều giống mận khác đã qua mùa, sản phẩm này có thêm cơ hội tiếp cận người mua và hạn chế cạnh tranh trực tiếp. Ngoài kênh bán tại vườn, mận vàng còn được phân phối qua chợ đầu mối, cửa hàng đặc sản và các nền tảng bán hàng trực tuyến.

Không dừng ở việc bán quả tươi, một số nhà vườn còn kết hợp đón khách tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm hái mận tại chỗ. Cách làm này giúp mở rộng nguồn thu, đồng thời đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách.

Ít người biết rằng mận vàng từng không được đánh giá cao do quả có vị chua chát khi thu hoạch chưa đủ độ chín. Vì khó cạnh tranh với mận hậu, một số diện tích trước đây đã bị chặt bỏ để chuyển sang trồng giống khác. Theo thời gian, những cây mận vàng lâu năm trở nên ít phổ biến hơn.

Sự thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng, cùng nhu cầu tìm kiếm nông sản bản địa, đang mở ra cơ hội để giống mận này được trồng trở lại. Thay vì chỉ được xem là loại quả khó bán, mận vàng nay có thể tạo giá trị nhờ hương vị riêng, thời gian thu hoạch khác biệt và câu chuyện về giống cây địa phương.

Về canh tác, khí hậu mát mẻ của Mộc Châu phù hợp với sự sinh trưởng của cây mận vàng. Cây có thể bắt đầu cho quả bói từ khoảng năm thứ ba. Tuy nhiên, để duy trì năng suất lâu dài, người trồng cần chú trọng tạo tán, bổ sung dinh dưỡng và điều tiết lượng quả phù hợp, tránh để cây mang quá nhiều quả dẫn đến suy kiệt.

Việc mận vàng được thị trường đón nhận là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực khôi phục giống cây bản địa. Nếu được phát triển theo hướng bảo đảm chất lượng, sản lượng ổn định và gắn với trải nghiệm du lịch, loại quả này có thể trở thành một sản phẩm đặc trưng giúp gia tăng giá trị nông sản Mộc Châu.