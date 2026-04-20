Mận Sơn La đầu mùa “đội giá”, người mua vẫn xuống tiền

Giá mận hậu đầu mùa lên tới 250.000 đồng/kg, cao gấp nhiều lần chính vụ nhưng vẫn hút khách, phản ánh sức mua mạnh với trái cây đặc sản.

Mận hậu đầu mùa giá cao vẫn đắt khách

Những ngày đầu tháng 4, khi mận hậu mới chớm vào vụ, thị trường hoa quả tại Hà Nội đã bắt đầu “nóng” lên với sự xuất hiện của loại quả đặc sản này. Dù giá bán cao gấp 2–3 lần so với chính vụ, mận hậu đầu mùa vẫn thu hút đông đảo người tiêu dùng tìm mua.

Khảo sát tại một số cửa hàng trái cây và chợ dân sinh cho thấy, mận hậu đầu mùa đang được phân loại theo kích cỡ và số lượng quả/kg, với mức giá khá cao. Cụ thể, loại 1 (20–25 quả/kg) được chào bán khoảng 250.000 đồng/kg. Loại 2 (25–35 quả/kg) dao động từ 120.000–150.000 đồng/kg, trong khi loại 3 ở mức 85.000–100.000 đồng/kg.

Tại nhiều cửa hàng, lượng mận nhập về không nhiều nhưng tiêu thụ khá nhanh. Một số nơi còn ghi nhận tình trạng “hết hàng sớm” trong ngày, đặc biệt với loại mận size lớn, mẫu mã đẹp.

Hàng ít, giá cao vẫn dễ bán

Chị Lê Thu Trang, chủ một cửa hàng trái cây tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết mận đầu mùa năm nay về sớm nhưng sản lượng chưa nhiều nên giá cao là điều dễ hiểu.

“Hiện tại, mận chủ yếu là hàng tuyển từ Sơn La, số lượng hạn chế nên giá cao. Loại đẹp nhất giá 250.000 đồng/kg nhưng vẫn có khách đặt trước. Mỗi ngày cửa hàng chỉ nhập vài chục kg, bán hết khá nhanh”, chị Trang chia sẻ.

Theo chị Trang, khách mua mận đầu mùa thường không quá nhạy cảm về giá, mà quan tâm nhiều hơn đến chất lượng và yếu tố “hàng sớm”. “Nhiều khách muốn ăn thử vị đầu mùa hoặc mua làm quà nên sẵn sàng chi tiền”, chị nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn H., một tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên, cho biết lượng mận nhập về hiện nay chủ yếu là hàng chọn lọc, vận chuyển nhanh để giữ độ tươi.

“Đầu mùa sản lượng ít, chi phí vận chuyển cao, lại phải chọn lọc kỹ nên giá bán cao hơn nhiều so với chính vụ. Nhưng bù lại, hàng về đến đâu tiêu thụ hết đến đó”, anh H. cho biết.

Chấp nhận giá cao để “ăn vị đầu mùa”

Ở góc độ người tiêu dùng, dù giá không hề rẻ, nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền để thưởng thức mận đầu mùa.

Chị Nguyễn Minh Anh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đã mua 2kg mận loại 1 với giá 250.000 đồng/kg. “Biết là đắt nhưng đầu mùa ăn cho biết, quả to, giòn và chua nhẹ đặc trưng. Đợi đến chính vụ thì giá rẻ hơn nhưng cảm giác không còn ‘đặc biệt’ nữa”, chị nói.

Nhiều khách hàng chấp nhận giá cao để “ăn vị đầu mùa”

Trong khi đó, anh Trần Đức Long (quận Thanh Xuân) lại lựa chọn loại mận giá mềm hơn. “Tôi mua loại 120.000–150.000 đồng/kg, ăn vẫn ngon mà hợp túi tiền hơn. Chủ yếu là mua về cho gia đình ăn thử đầu mùa”, anh Long chia sẻ.

Theo ghi nhận, nhóm khách hàng mua mận đầu mùa chủ yếu là dân văn phòng, gia đình trẻ hoặc những người có thu nhập khá. Ngoài mục đích thưởng thức, mận còn được chọn làm quà biếu nhờ hình thức bắt mắt.

Theo các tiểu thương, có nhiều nguyên nhân khiến mận hậu đầu mùa luôn giữ mức giá cao nhưng vẫn hút khách.

Trước hết là yếu tố nguồn cung hạn chế. Giai đoạn đầu vụ, sản lượng mận chưa nhiều, việc thu hái và vận chuyển cũng khó khăn hơn, dẫn đến chi phí cao.

Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng “ăn sớm, thử vị mới” cũng góp phần đẩy sức mua. Với nhiều người, mận đầu mùa không chỉ là một loại trái cây mà còn mang tính trải nghiệm.

Ngoài ra, chất lượng mận đầu mùa, đặc biệt là hàng tuyển, thường được đánh giá cao về độ giòn, vị chua thanh, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Thị trường trái cây đặc sản vào “mùa nóng”

Không chỉ mận hậu, nhiều loại trái cây đặc sản khác như vải sớm, xoài đầu mùa… cũng đang bước vào giai đoạn “giá cao nhưng vẫn hút khách”. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm mang tính thời vụ, đặc sản.

Giới kinh doanh nhận định, trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, yếu tố “đầu mùa” và “hàng tuyển” đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Tuy nhiên, khi bước vào chính vụ, giá mận hậu dự kiến sẽ giảm mạnh do nguồn cung tăng.

Dự báo trong khoảng 3–4 tuần tới, khi mận Sơn La vào vụ rộ, giá có thể giảm còn 30.000–70.000 đồng/kg tùy loại, giúp mặt hàng này tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng.