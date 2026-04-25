Lý giải cách động vật trong rừng Amazon tạo ra 'Internet' để truyền tin

Kho tri thức

Nghiên cứu của các chuyên gia giải mã cách các loài động vật trong rừng Amazon tạo ra "Internet" để liên lạc, cảnh báo cho nhau về kẻ săn mồi.

Tâm Anh (TH)
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current Biology, chim và khỉ là một phần của cái mà các nhà nghiên cứu gọi là “Internet rừng” - một mạng lưới truyền tin giúp chúng nhanh chóng cảnh báo về kẻ săn mồi cho nhau. Ảnh: Olivia Rempel.
Nhóm chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu tại khu vực rừng Amazon ở Peru. Họ sử dụng chim săn mồi đã được huấn luyện để mô phỏng mối đe dọa từ động vật ăn thịt, từ đó kích hoạt phản ứng cảnh báo từ chim và linh trưởng. Sau đó, họ ghi âm và phát lại các âm thanh này để quan sát cách các loài động vật trong rừng Amazon phản ứng với mối đe dọa. Ảnh: Wirestock Creators/Shutterstock.com.
Kết quả quan sát, nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy những loài chim nhỏ sống ở trên tầng tán cây (canopy), đặc biệt là các loài có trọng lượng dưới 100g, đóng vai trò trung tâm trong việc truyền tín hiệu. Một số loài chim như chim nunbird trán đen và trán trắng đặc biệt nổi bật khi liên tục lặp lại và khuếch tán tín hiệu cảnh báo. Ảnh: Ondrej Prosicky/Shutterstock.com.
Không chỉ chim, các loài linh trưởng như khỉ capuchin và khỉ nhện cũng tham gia mạng lưới truyền tin, phản ứng với âm thanh và đôi khi tiếp tục truyền đi thông tin cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Banu R/Canva.
Điều khiến các chuyên gia thích thú là việc không phải mọi tín hiệu đều được các loài động vật lan truyền rộng rãi. Những âm thanh phát ra từ tầng thấp của rừng ít có khả năng được các loài khác tiếp nhận. Ảnh: Nick Fox/Shutterstock.com.
Tuy nhiên, ngay cả khi không được "truyền tiếp", những âm thanh đó vẫn làm thay đổi "cảnh quan âm thanh" của khu rừng. Khi nghe tín hiệu nguy hiểm, các loài chim nhỏ ở tầng cao như tán cây gần như lập tức im lặng, trong khi các loài ở tầng thấp vẫn tiếp tục hoạt động. Ảnh: Julio Dalponte.
Khám phá mới cho thấy tầng tán cây trong rừng Amazon không chỉ là nơi tập trung đa dạng sinh học mà còn hoạt động như một "mạng lưới thông tin". Tại đây, các loài động vật liên tục theo dõi các thông tin, cảnh báo nguy hiểm cho nhau. Ảnh: allaboutwildlife.com.
"Mạng lưới thông tin" này bổ sung cho khái niệm "wood wide web" - hệ thống giao tiếp của thực vật thông qua rễ và nấm, bằng cách cho thấy động vật cũng có mạng lưới truyền tin như "Internet" để trao đổi thông tin riêng và hoạt động ở độ cao cao hơn so với mặt đất. Ảnh: troncotambopata.com.
Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh những thay đổi trong âm thanh, đặc biệt là sự im lặng đột ngột, có thể là dấu hiệu của mối đe dọa từ kẻ săn mồi. Phát hiện này cho thấy cách động vật giao tiếp và thích nghi trong môi trường còn nhiều bí ẩn chờ đợi con người giải mã. Ảnh: andeangreattreks.com.
Bài liên quan

