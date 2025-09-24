Lý do Mazda6 bất ngờ ngừng bán tại Việt Nam?

Các đại lý chính hãng tại Việt Nam đã ngưng nhận cọc mẫu sedan hạng D Mazda6, doanh số 4 tháng gần nhất của mẫu xe này ghi nhận bằng 0.

Video: Đánh giá Mazda6 tại Việt Nam, hấp dẫn chỉ sau Camry.

Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng của các showroom Mazda chính hãng cho biết, số xe Mazda6 còn tồn đã hết từ tháng 4. Hiện đại lý không nhận cọc của khách cho mẫu xe này. Trường Hải (Thaco), đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu Mazda tại Việt Nam, chưa phản hồi về thông tin ngừng bán Mazda6.

Sau bán tải BT-50, Mazda6 là mẫu xe thứ hai của hãng Nhật ngừng bán tại Việt Nam trong khoảng một năm trở lại đây. Mazda6 cũng đã khai tử ở một số thị trường trọng điểm như Mỹ (2021), Nhật Bản (2024).

Riêng tại quê nhà Nhật Bản, lãnh đạo Mazda cho biết thành công của mẫu sedan cỡ D sẽ được thay thế bằng những dòng gầm cao CX trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với chiến lược gia tăng số lượng sản phẩm Crossover (CUV) nhằm đáp ứng tốt hơn thị hiếu khách hàng toàn cầu đang nghiêng hẳn về dòng xe này.

Mazda6 là cái tên xuất hiện thuộc hàng sớm nhất phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Năm 1996, Mazda 626 sedan, tiền thân của Mazda6, lần đầu phân phối cho khách Việt bằng hình thức nhập khẩu. Đây là giai đoạn Mazda mới vào Việt Nam và liên doanh với Xí nghiệp ôtô Hòa Bình (VMC).



Sau này, để thống nhất tên gọi với mục tiêu gọn và dễ nhớ hơn, hãng Nhật đặt lại tên xe theo thứ tự số tăng dần tương ứng kích thước. Mazda6 là mẫu sedan lớn và cao cấp nhất của Mazda. Đến 2011, Mazda bắt tay đối tác Thaco.

Vào 2014, mẫu Mazda6 lắp ráp trong nước ra mắt thị trường. Mẫu sedan cỡ D của Mazda có ưu điểm nội thất rộng rãi, động cơ bền, tiện nghi vừa phải và giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều các đối thủ đồng hương như Toyota, Honda nhờ lắp ráp trong nước. Tuy nhiên nhiều năm qua, Mazda6 chậm cập nhật phom dáng và có phần lỗi thời trong phân khúc.