Xe

Lý do Mazda6 bất ngờ ngừng bán tại Việt Nam?

Các đại lý chính hãng tại Việt Nam đã ngưng nhận cọc mẫu sedan hạng D Mazda6, doanh số 4 tháng gần nhất của mẫu xe này ghi nhận bằng 0.

Nguyễn Anh
Video: Đánh giá Mazda6 tại Việt Nam, hấp dẫn chỉ sau Camry.

Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng của các showroom Mazda chính hãng cho biết, số xe Mazda6 còn tồn đã hết từ tháng 4. Hiện đại lý không nhận cọc của khách cho mẫu xe này. Trường Hải (Thaco), đơn vị lắp ráp và phân phối thương hiệu Mazda tại Việt Nam, chưa phản hồi về thông tin ngừng bán Mazda6.

2.jpg
Các đại lý chính hãng tại Việt Nam đã ngưng nhận cọc Mazda6.

Sau bán tải BT-50, Mazda6 là mẫu xe thứ hai của hãng Nhật ngừng bán tại Việt Nam trong khoảng một năm trở lại đây. Mazda6 cũng đã khai tử ở một số thị trường trọng điểm như Mỹ (2021), Nhật Bản (2024).

Riêng tại quê nhà Nhật Bản, lãnh đạo Mazda cho biết thành công của mẫu sedan cỡ D sẽ được thay thế bằng những dòng gầm cao CX trong tương lai. Điều này đồng nghĩa với chiến lược gia tăng số lượng sản phẩm Crossover (CUV) nhằm đáp ứng tốt hơn thị hiếu khách hàng toàn cầu đang nghiêng hẳn về dòng xe này.

3.jpg
Mazda6 đã khai tử ở một số thị trường trọng điểm như Mỹ (2021), Nhật Bản (2024).

Mazda6 là cái tên xuất hiện thuộc hàng sớm nhất phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Năm 1996, Mazda 626 sedan, tiền thân của Mazda6, lần đầu phân phối cho khách Việt bằng hình thức nhập khẩu. Đây là giai đoạn Mazda mới vào Việt Nam và liên doanh với Xí nghiệp ôtô Hòa Bình (VMC).

Sau này, để thống nhất tên gọi với mục tiêu gọn và dễ nhớ hơn, hãng Nhật đặt lại tên xe theo thứ tự số tăng dần tương ứng kích thước. Mazda6 là mẫu sedan lớn và cao cấp nhất của Mazda. Đến 2011, Mazda bắt tay đối tác Thaco.

4.jpg
Mẫu sedan cỡ D của Mazda có ưu điểm nội thất rộng rãi, động cơ bền, tiện nghi vừa phải và giá bán dễ tiếp cận.

Vào 2014, mẫu Mazda6 lắp ráp trong nước ra mắt thị trường. Mẫu sedan cỡ D của Mazda có ưu điểm nội thất rộng rãi, động cơ bền, tiện nghi vừa phải và giá bán dễ tiếp cận hơn nhiều các đối thủ đồng hương như Toyota, Honda nhờ lắp ráp trong nước. Tuy nhiên nhiều năm qua, Mazda6 chậm cập nhật phom dáng và có phần lỗi thời trong phân khúc.

#Mazda6 bất ngờ ngừng bán tại Việt Nam #sedan hạng D Mazda6 #giá Mazda6 tại Việt Nam #giá bán Mazda6 tại Việt Nam #khai tử Mazda6 #đối thủ Toyota Camry

Bài liên quan

Xe

Honda Accord và Mazda6 bán 0 xe tại Việt Nam tháng 5/2025

Doanh số sedan cỡ D trong tháng 5 chỉ đạt 256 xe, giảm đáng kể so với tháng 4/2025 (đạt 303 xe). Đáng chú ý, Mazda6 và Honda Accord với doanh số bằng 0.

Video: Xem chi tiết Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam.

Dù nhóm xe sedan hạng D đang đối diện với tình trạng khó kiếm doanh số Nhưng Toyota Camry vẫn là mẫu xe có lượng khách mua cao nhất phân khúc. Đại lý Toyota đã bàn giao 239 xe Camry đến tay khách hàng trong tháng 5, giảm nhẹ so với con số 264 xe đạt được trong tháng 4.

Xem chi tiết

Xe

Mazda2, Mazda6, MX-30 và CX-3 sẽ bị "khai tử" cuối năm nay?

Hãng xe Mazda đang lên kế hoạch dừng sản xuất 4 mẫu xe bao gồm sedan Mazda2, Mazda6, MX-30 và CX-3 để thay thế bằng loạt xe điện mới.    

Video: Xem chi tiết xe bán tải Mazda BT-50 thế hệ mới.

Mazda đang định hình lại tương lai thương hiệu với thế hệ mới của CX-5 và một mẫu xe thể thao hybrid, trong khi dự kiến ngừng sản xuất Mazda2, CX-3, Mazda6 và MX-30 vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, việc khai tử loạt ôtô Mazda này có thể diễn ra theo từng thị trường thay vì đồng loạt trên toàn cầu, bởi một số mẫu xe này vẫn được đón nhận tại một số khu vực dù doanh số không nổi bật ở nhiều nơi khác.
Ví dụ, Mazda2 ghi nhận doanh số khá ổn tại Việt Nam. Trong năm 2024, mẫu xe này bán được số lượng đáng kể, đứng ngay sau bộ ba Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent trong phân khúc sedan hạng B. Dẫu vậy, Mazda vẫn cân nhắc thay thế các dòng xe quen thuộc này bằng những sản phẩm mới phù hợp hơn với xu hướng thị trường.
Mazda2, Mazda6, MX-30 va CX-3 se bi
Mazda2 vẫn ghi nhận doanh số khá ổn tại Việt Nam.  
Mẫu xe đầu tiên có khả năng bị khai tử là MX-30 – chiếc xe điện đầu tiên của Mazda. Dự kiến ngừng sản xuất vào tháng 3/2025, MX-30 không thể tạo được dấu ấn do giá cao và phạm vi di chuyển hạn chế, khiến nó khó cạnh tranh. Dù chỉ ra mắt được 5 năm, mẫu xe này không nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời hay thế hệ thứ hai. Tuy nhiên, phiên bản mở rộng phạm vi MX-30 e-SkyActiv R-EV vẫn sẽ tiếp tục được sản xuất.
Tiếp theo, Mazda2 – mẫu xe hatchback cỡ nhỏ ra mắt từ 2014 và được nâng cấp vào các năm 2019, 2023, 2024 – cũng đối mặt với kế hoạch ngừng sản xuất. Trong phân khúc sedan/hatchback cỡ nhỏ Mazda2 dường như không còn đủ sức cạnh tranh với các đối thủ. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về mẫu xe thay thế trực tiếp, nhưng Mazda đã đăng ký nhãn hiệu “Mazda 2e”, gợi ý về một mẫu xe điện giá rẻ trong tương lai. Tại châu Âu, khách hàng vẫn có thể chọn Mazda2 Hybrid. Tuy nhiên, mẫu xe này thực chất chỉ là phiên bản đổi tên của Toyota Yaris.
Mazda2, Mazda6, MX-30 va CX-3 se bi
Sau nhiều lần nâng cấp, Mazda6 mất dần sức hút và đã bị khai tử tại Bắc Mỹ (2021), Anh (2023), Nhật Bản (2024) và gần đây là Úc. 
Mazda CX-3, mẫu CUV cỡ nhỏ ra mắt năm 2014 và nâng cấp năm 2018, sẽ ngừng sản xuất vào tháng 9/2025. Dù vẫn được bán tại Nhật Bản và một số thị trường châu Á như Việt Nam, CX-3 đã bị khai tử tại Bắc Mỹ và châu Âu do doanh số kém. Tuy nhiên, Mazda đang phát triển một mẫu SUV nhỏ gọn thay thế, với thiết kế lấy cảm hứng từ CX-5. Dự kiến mang tên CX-20, mẫu xe này sẽ được sản xuất tại Thái Lan, nhưng thời điểm ra mắt và thị trường phân phối vẫn chưa được công bố.
Cuối cùng, Mazda6 – mẫu sedan ra mắt năm 2012 – cũng không tránh khỏi số phận. Sau nhiều lần nâng cấp, Mazda6 mất dần sức hút và đã bị khai tử tại Bắc Mỹ (2021), Anh (2023), Nhật Bản (2024) và gần đây là Úc do không đáp ứng quy định mới. Tại Việt Nam, năm 2024, mẫu xe này chỉ bán được 612 chiếc. Dù vậy, Mazda6 sẽ có phiên bản kế nhiệm là Mazda 6e – một mẫu xe điện dựa trên nền tảng Changan, đã ra mắt tại Trung Quốc dưới tên EZ-6 với hai tùy chọn động cơ điện và động cơ xoay tăng tầm. Xe cũng xuất hiện tại Bangkok International Motor Show 2025 nhưng chưa có thông tin mở bán chính thức.
Xem chi tiết

Xe

Mazda6 lên ngôi "vua" sedan cỡ D tháng 11/2024, Toyota Camry ế ẩm

Dù doanh số bán ra chưa tới 80 xe, nhưng Mazda6 vẫn đủ sức đánh bại Camry xưng vương phân khúc sedan cỡ D tại thị trường Việt Nam tháng 11/2024.

Mazda6 len ngoi

Bảng xếp hạng doanh số phân khúc sedan cỡ D tại thị trường ôtô Việt Nam có sự xáo trộn đáng kể trong tháng 11/2024. Theo đó, mẫu xe sedan Mazda6 vượt mặt Toyota Camry lần đâu tiên và vươn lên giành "ngai vàng" phân khúc.
Xem chi tiết

