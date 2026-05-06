Lý do giá dừa tăng giá sau thời gian dài lao dốc?

Sau giai đoạn giảm sâu khiến nhiều nhà vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long thua lỗ, thị trường dừa đang chứng kiến đợt tăng giá mạnh hiếm thấy. Tại nhiều địa phương như Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh hay Sóc Trăng, giá dừa tươi uống nước đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thời điểm đầu năm.

Theo ghi nhận trên thị trường, dừa xiêm loại đẹp hiện được thương lái thu mua với giá dao động 90.000 - 120.000 đồng/chục (12 quả), tăng mạnh so với mức chỉ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/chục hồi tháng 2 và tháng 3/2026.

Đà tăng này diễn ra khá nhanh sau khoảng thời gian thị trường dừa rơi vào cảnh “được mùa mất giá”. Trước đó, nhiều vùng trồng dừa tại miền Tây ghi nhận giá dừa lao dốc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, khiến người dân gần như không có lãi sau khi trừ chi phí phân bón, nhân công và vận chuyển.

Theo nhiều nhà vườn, nguyên nhân lớn nhất khiến giá dừa tăng trở lại là do thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành liên tục ở mức cao khiến nhu cầu tiêu thụ nước giải khát tự nhiên tăng mạnh, đặc biệt tại TP HCM, Hà Nội và các đô thị du lịch.

Không chỉ thị trường bán lẻ, các quán đồ uống, nhà hàng và hệ thống giải khát cũng tăng lượng nhập dừa tươi để phục vụ khách. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua dừa uống nước hiện tăng rõ rệt so với thời điểm đầu năm, nhất là vào cuối tuần và dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, ngành du lịch phục hồi mạnh trong dịp hè cũng góp phần thúc đẩy sức tiêu thụ mặt hàng này. Tại nhiều địa phương ven biển và điểm du lịch phía Nam, lượng tiêu thụ dừa tươi tăng nhanh nhờ khách du lịch có xu hướng ưu tiên các loại nước uống tự nhiên thay cho đồ uống công nghiệp.

Có nhiều nguyên nhân khiến giá dừa quay lại với đà tăng.

Ngoài nhu cầu nội địa, hoạt động xuất khẩu dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa cũng đang có tín hiệu khởi sắc trở lại sau thời gian chững lại. Một số doanh nghiệp chế biến tăng thu mua nguyên liệu để phục vụ đơn hàng xuất khẩu, qua đó kéo giá dừa nguyên liệu đi lên.

Trước đó, thị trường dừa từng trải qua giai đoạn khó khăn khi xuất khẩu chậm lại, nguồn cung tăng mạnh sau thời kỳ giá cao và áp lực cạnh tranh từ dừa nhập khẩu giá rẻ. Có thời điểm giá dừa khô chỉ còn khoảng 35.000 - 40.000 đồng/chục, giảm hơn 80% so với đỉnh năm 2025.

Nhiều chuyên gia nhận định đợt tăng giá hiện nay phần nào giúp người trồng dừa “dễ thở” hơn sau thời gian dài thua lỗ. Tuy nhiên, thị trường dừa vẫn tiềm ẩn biến động mạnh do phụ thuộc lớn vào xuất khẩu và yếu tố thời tiết.

Theo các chuyên gia nông nghiệp, để tránh vòng lặp “được mùa mất giá”, ngành dừa cần đẩy mạnh liên kết vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, việc xây dựng chuỗi sản xuất bền vững, minh bạch truy xuất nguồn gốc cũng là yếu tố quan trọng để nâng giá trị trái dừa Việt Nam trong dài hạn.