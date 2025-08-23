Hà Nội

Kinh doanh

Lý do Công ty TNHH Haid Feed bị phạt 320 triệu đồng?

Với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Haid Feed bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 320 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 23/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: 517/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Haid Feed do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty TNHH Haid Feed (Đ/c: Khu công nghiệp Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) do ông Tang Ming làm người đại diện theo pháp luật, đã có hành vi vi phạm hành chính khi không có Giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

476833734-958318479728046-5610000612497150616-n.jpg
Công ty TNHH Haid Feed. Ảnh: MXH.

Cụ thể, Công ty TNHH Haid Feed đã đưa cơ sở (được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 81/QĐ-KCNĐN ngày 04 tháng 3 năm 2016) đi vào hoạt động ổn định từ năm 2020 nhưng chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (được gọi là giấy phép môi trường thành phần theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, là văn bản tương đương với giấy phép môi trường khi xem xét, xác định hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ).

Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt Công ty TNHH Haid Feed 320 triệu đồng.

Ngoài ra, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường đối với cơ sở “Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản với quy mô 300.000 tấn sản phẩm/năm” của Công ty TNHH Haid Feed tại Lô đất K3, K4, Khu công nghiệp Dầu Giây (Đồng Nai) trong thời hạn 4,5 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH TNHH Haid Feed phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
#Vi phạm #môi trường #UBND tỉnh Đồng Nai #xử phạt #giấy phép #Công ty TNHH Haid Feed

