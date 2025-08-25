Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loại cá trước tiến vua, nay nửa triệu đồng/kg "ùn ùn" khách mua

Kinh doanh

Loại cá trước tiến vua, nay nửa triệu đồng/kg "ùn ùn" khách mua

Cá bỗng trước đây là sản vật tiến vua, nay trở thành đặc sản được dân thành phố "săn lùng" vì ngon, bổ dù giá hơn nửa triệu đồng/kg. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cá bỗng là loại cá quý hiếm thuộc họ cá chép, xưa kia được người dân dùng để tiến vua. Loài cá này sống ở các con sông lớn thuộc vùng núi phía Bắc như sông Lô, sông Gâm... Ảnh: MotorTrip
Cá bỗng là loại cá quý hiếm thuộc họ cá chép, xưa kia được người dân dùng để tiến vua. Loài cá này sống ở các con sông lớn thuộc vùng núi phía Bắc như sông Lô, sông Gâm... Ảnh: MotorTrip
Cá bỗng có đặc điểm mình thon, vây đỏ, phần lưng màu xanh rêu. Ảnh: Internet
Cá bỗng có đặc điểm mình thon, vây đỏ, phần lưng màu xanh rêu. Ảnh: Internet
Đặc biệt, thịt cá bỗng ngọt, dai, thơm, không tanh và giàu dinh dưỡng. Điều này khiến cá bỗng trở thành đặc sản được nhiều người săn tìm. Ảnh: Dân Việt
Đặc biệt, thịt cá bỗng ngọt, dai, thơm, không tanh và giàu dinh dưỡng. Điều này khiến cá bỗng trở thành đặc sản được nhiều người săn tìm. Ảnh: Dân Việt
Hiện nay, cá bỗng có trong tự nhiên rất hiếm. Người dân tại Lào Cai, Tuyên Quang đã mở rộng nuôi cá bỗng để bán ra thị trường. Ảnh: Internet
Hiện nay, cá bỗng có trong tự nhiên rất hiếm. Người dân tại Lào Cai, Tuyên Quang đã mở rộng nuôi cá bỗng để bán ra thị trường. Ảnh: Internet
Nuôi cá bỗng cần có kinh nghiệm và chăm sóc kỹ lưỡng. Cá ưa sống ở nơi nước sạch, nền ao không có bùn và liên tục có nước lưu thông ra vào. Ảnh: Baodantoc
Nuôi cá bỗng cần có kinh nghiệm và chăm sóc kỹ lưỡng. Cá ưa sống ở nơi nước sạch, nền ao không có bùn và liên tục có nước lưu thông ra vào. Ảnh: Baodantoc
Cá bỗng chậm lớn, trọng lượng càng lớn thịt càng ngon ngọt và giá cao. Ảnh: Baodantoc
Cá bỗng chậm lớn, trọng lượng càng lớn thịt càng ngon ngọt và giá cao. Ảnh: Baodantoc
Trên thị trường, giá cá bỗng dao động từ 300.000 – 600.000 đồng/kg, những con cá lớn, nuôi lâu năm thậm chí lên tới cả triệu đồng mỗi con. Ảnh: Báo Nông nghiệp
Trên thị trường, giá cá bỗng dao động từ 300.000 – 600.000 đồng/kg, những con cá lớn, nuôi lâu năm thậm chí lên tới cả triệu đồng mỗi con. Ảnh: Báo Nông nghiệp
Cá bỗng có thể chế biến thành nhiều món ăn đặc sắc như nướng, hấp, gỏi, chiên giòn...Ảnh: Baodautu
Cá bỗng có thể chế biến thành nhiều món ăn đặc sắc như nướng, hấp, gỏi, chiên giòn...Ảnh: Baodautu
Trong đó, gỏi cá bỗng được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet
Trong đó, gỏi cá bỗng được nhiều người yêu thích. Ảnh: Internet
Cá bỗng hiện trở thành món chính trong thực đơn của nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản Tây Bắc. Ảnh: Internet
Cá bỗng hiện trở thành món chính trong thực đơn của nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản Tây Bắc. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#cá bỗng #đặc sản Tây Bắc #nuôi cá bỗng #giá cá bỗng #thịt cá bỗng #các món chế biến cá bỗng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT