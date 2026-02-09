Hà Nội

Quân sự

Lộ diện tiêm kích Su-57 của Không quân Algeria

Những hình ảnh và đoạn video từ các nguồn tin Algeria cho thấy tiêm kích tàng hình Su-57 đã được vào biên chế nước này.

Tuệ Minh

Hai đoạn phim được lan truyền từ các nguồn tại Algeria được xem là bằng chứng trực quan đầu tiên xác nhận Su-57 đang phục vụ tại quốc gia Bắc Phi này. Trước đó, tháng 11/2025, Algeria được cho là đã tiếp nhận hai chiếc Su-57 đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt lớn không chỉ với riêng Không quân Algeria mà còn với ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Thương vụ này đánh dấu lần đầu tiên Nga bán loại máy bay chiến đấu tàng hình duy nhất đang hoạt động. Đồng thời, Algeria cũng trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Phi, trong thế giới Ả Rập và trong khối các quốc gia Hồi giáo sở hữu tiêm kích thế hệ thứ năm.

article-6986afc0ebb548-49412488.png
Su-57 xuất hiện tại Algeria báo hiệu một trật tự mới tại khu vực. Ảnh: The Cradle

Theo nhiều nguồn phân tích, Su-57 nhiều khả năng sẽ thay thế các máy bay đánh chặn MiG-25PD đã cũ của Algeria. MiG-25 từng nổi tiếng là một trong những máy bay nhanh nhất thế giới, song Su-57 vượt trội hơn hẳn về khả năng bay siêu âm hành trình, tác chiến không đối không tầm xa và năng lực hoạt động trong môi trường tác chiến hiện đại, khiến nó trở thành lựa chọn kế nhiệm lý tưởng cho nhiệm vụ phòng không chiến lược.

Hiện Algeria được cho là đã đặt mua tổng cộng 14 chiếc Su-57, đồng thời để ngỏ khả năng mua thêm trong tương lai nhằm từng bước thay thế một phần phi đội MiG-29 và Su-30MKA đang phục vụ. Phát biểu về lô máy bay bàn giao vào giữa tháng 11/2025, Giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) Vadim Badekha khẳng định, các tiêm kích Su-57 "đã đi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và đang thể hiện những năng lực tốt nhất", đồng thời nhấn mạnh phía khách hàng Algeria tỏ ra rất hài lòng.

su-57-russia-shutterstock-4601.jpg
Su-57 được phát hiện bay cùng với một chiếc Su-30MKA cho thấy Algeria đã nhận được tiêm kích thế hệ thứ 5.

Giới chuyên gia đánh giá, ngay cả với số lượng không lớn, Su-57 vẫn có thể đóng vai trò như một "bộ nhân lực chiến đấu", giúp nâng cao đáng kể sức mạnh tổng thể của toàn bộ không quân Algeria. Máy bay được trang bị tới năm radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) bố trí quanh thân, cho phép theo dõi đồng thời tới 60 mục tiêu. Hệ thống radar và tác chiến điện tử của Su-57 được xem là vượt trội so với mọi loại máy bay hiện có trong biên chế Algeria, đặc biệt phát huy hiệu quả trong môi trường không phận tranh chấp nhờ khả năng tàng hình và gây nhiễu điện tử tiên tiến.

Việc Nga chính thức bắt đầu xuất khẩu Su-57 được kỳ vọng sẽ làm gia tăng sức hút của dòng tiêm kích này trên thị trường quốc tế. Ấn Độ được xem là khách hàng tiềm năng lớn nhất, khi các cuộc đàm phán về việc sản xuất theo giấy phép ít nhất 140 chiếc Su-57 đã bước vào giai đoạn kỹ thuật nâng cao. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng được cho là đang cân nhắc cùng Nga phát triển một biến thể Su-57 được tùy chỉnh sâu để đáp ứng các yêu cầu riêng.

Nếu được triển khai, mô hình phát triển biến thể riêng này có thể thu hút thêm nhiều khách hàng khác, trong đó không loại trừ khả năng Algeria sẽ tiếp tục tham gia. Hiện nay, xương sống của Không quân Algeria là hơn 70 chiếc Su-30MKA, đã được tùy chỉnh mạnh mẽ và tích hợp công nghệ từ nhiều chương trình như Su-27, Su-30, Su-27M và Su-37. Việc Su-57 đi theo con đường phát triển "may đo" tương tự được xem là hoàn toàn khả thi.

Không quân Algeria từ lâu được đánh giá là lực lượng không quân mạnh nhất trong khu vực châu Phi và thế giới Ả Rập. Cuộc can thiệp quân sự của NATO vào Libya năm 2011 được xem là cú hích lớn thúc đẩy nước này đầu tư mạnh mẽ hơn vào hiện đại hóa năng lực tác chiến trên không. Từ năm 2020, nhiều dấu hiệu cho thấy Algeria đã nghiêm túc theo đuổi Su-57, khi các quan chức quân đội nước này từng xuất hiện trên truyền hình nhà nước với mô hình Su-57 trong các cuộc làm việc với phía Nga.

Một bức tranh ghép Su-57 cũng từng được trưng bày tại Bộ Quốc phòng Algeria, cho thấy quyết định mua sắm đã được hình thành từ sớm. Đến ngày 12/2/2025, truyền thông nhà nước Algeria chính thức xác nhận những chiếc Su-57 đầu tiên sẽ được bàn giao trước tháng 1/2026, sau đó phía Nga cũng tái khẳng định thời điểm bắt đầu giao hàng xuất khẩu.

Su-57 bị bắt gặp bay cùng Su-30 trên bầu trời Algeria.
Military Watch Magazine
Link bài gốc
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-first-stealth-fighter-export-su57-algeria#google_vignette
#nga #Algeria #su-57 #xuất khẩu tiêm kích su-57

