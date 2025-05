Legamex: Doanh nghiệp dệt may 40 năm tuổi ngừng sản xuất để cắt lỗ

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu - Legamex (UPCoM: LGM) mới đây đã công bố Quyết định số 19/QĐ-HĐQT về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất gia công từ tháng 5/2025 để giảm lỗ, góp phần làm giảm áp lực về tài chính của Công ty trong thời gian tới.

Công ty sẽ khôi phục hoạt động sản xuất gia công khi thị trường dệt may trong nước, trên thế giới hồi phục và nguồn lực của công ty đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Ra đời vào tháng 8/1986 dưới tên gọi Xí nghiệp Giày da và May mặc xuất khẩu trực thuộc UBND quận 10, Legamex là một doanh nghiệp dệt may đã có gần 40 năm tuổi. Legamex từng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc sản xuất, gia công giày da và hàng may mặc phục vụ thị trường Liên Xô và các nước Đông Âu. Năm 2005, Legamex tiến hành cổ phần hóa, đến năm 2019 cổ phiếu chính thức được giao dịch trên sàn UpCOM.

Legamex từng hoạt động ổn định với doanh thu trên trăm tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2007-2016 và có lãi trung bình vài tỷ đồng mỗi năm. Công ty bắt đầu thua lỗ từ 2017 và ngày càng đi xuống.

Năm 2022, công ty nhận cú sốc đứt đơn hàng gia công tủ vải cho Gilimex (hệ quả từ vụ kiện giữa Gilimex và Amazon). Legamex chuyển hướng sang gia công hàng may mặc thời trang từ cuối năm 2023. Do thiếu nguồn lực, Công ty chỉ gia công cho các đối tác trong nước, không đủ điều kiện để triển khai đơn hàng xuất khẩu.

Đến nay, Legamex đã lỗ 6 năm liên tiếp, đỉnh điểm lỗ kỷ lục gần 63 tỷ đồng năm 2023, tiếp tục lỗ hơn 33 tỷ đồng vào năm 2024, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 166 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm gần 79 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, HĐQT Legamex cho biết nguyên nhân chính dẫn đến lỗ là do thị trường dệt may trong và ngoài nước sụt giảm đơn hàng nghiêm trọng, do sự suy yếu của nền kinh tế thế giới và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc tìm đối tác, đơn hàng và thương lượng giá rất khó khăn, đa phần là các đơn hàng có số lượng nhỏ, đơn giá thấp, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn... nên hoạt động sản xuất Công ty không đạt năng suất, sản lượng như kỳ vọng. Công ty phải hỗ trợ lương cho công nhân, lao động và thực hiện chế độ theo quy định cũng như để giữ chân người lao động nhằm duy trì hoạt động SXKD của Công ty trước mắt và ổn định, phát triển trong thời gian tới.

Bước sang năm 2025, HĐQT Legamex nhận định thị trường còn tồn tại nhiều rủi ro, khó đoán định bởi những yếu tố mới về chính trị từ những nhà nhập khẩu lớn và tăng nhiệt cạnh tranh. Nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phục hồi chậm. Đơn hàng gia công xuất khẩu dự báo tiếp tục giảm sản lượng, giá đơn hàng thấp trong khi chi phí đầu vào tiếp tục tăng, cạnh tranh về giá, xu thế số lượng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh cùng với những tiêu chuẩn và yêu cầu khắt khe, chuỗi cung ứng còn rủi ro, chi phí lao động tăng,...

Trong bối cảnh đó, công ty đặt mục tiêu năm 2025 với tổng doanh thu hơn 15,3 tỷ đồng trong khi doanh nghiệp dự đoán tiếp tục lỗ sau thuế gần 30,5 tỷ đồng.