Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, trưa nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 08-09/10/2026.

Vào 14h chiều nay (8/10) Lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã diễn ra trọng thể tại Văn phòng Thủ tướng.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai Thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Lào được cử hành trang trọng, hai Thủ tướng và đại biểu 2 nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Lào.

Trong không khí trang nghiêm, hai Thủ tướng cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Lào. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự Lễ đón. Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu 2 nước tiến hành Hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng có các cuộc hội kiến với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các ban, bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Nếu hợp tác quốc phòng - an ninh từ lâu đã là trụ cột vững chắc thì giờ đây, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng được ưu tiên, thúc đẩy theo hướng tăng cường “gắn kết chiến lược”. Để khắc phục hạn chế về địa lý không giáp biển của Lào và tận dụng lợi thế kinh tế mở của Việt Nam, hai bên đang tập trung liên kết mạng lưới giao thông, hạ tầng logistics, năng lượng và viễn thông…. Việc kết nối hai nền kinh tế sẽ đưa Lào trở thành mắt xích kết nối trung chuyển khu vực, đồng thời mở ra không gian phát triển cho doanh nghiệp cả hai nước.

Với kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1,3 tỷ USD, việc đặt ra mục tiêu nâng con số này lên 5 tỷ USD và hướng đến mốc 10 tỷ USD trong những năm tiếp theo phản ánh kỳ vọng chuyển biến mạnh về hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước. Đây là thách thức nhưng cũng là đòn bẩy buộc Việt Nam và Lào phải tháo gỡ triệt để rào cản hành chính và thúc đẩy dòng luân chuyển hàng hóa thực chất hơn.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn là cơ hội để nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn và định hướng trước các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Sự đồng thuận và phối hợp giữa Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tinh thần đoàn kết nội khối, bảo đảm tiếng nói chung và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định của toàn khu vực.

Một số hình ảnh Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức CHDCND Lào: