Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026./.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo đánh giá cán bộ
Sáng 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị đánh giá, đề nghị xếp loại chất lượng Quý III năm 2026 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công tác cán bộ thời gian qua đã có bước đổi mới mạnh mẽ, thực hiện đánh giá thường xuyên, liên tục, định kỳ và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Công tác cán bộ của Hải Phòng có đổi mới căn bản
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Thành ủy Hải Phòng đã có những đổi mới khá cơ bản.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị nhấn mạnh như trên khi chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 24/9.
Theo Thủ tướng, đợt kiểm tra lần 3 với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó công tác cán bộ là then chốt của then chốt, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có vai trò đột phá, là một động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển đất nước.
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