Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Làm giả con dấu, tài liệu, nhóm đối tượng lĩnh hơn 23 năm tù

Với cáo buộc tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhóm đối tượng đã bị Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp tuyên phạt 23 năm 6 tháng tù.

Hạo Nhiên

Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp vừa mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo, gồm: Bùi Văn Hảo (SN 1986), Phạm Trọng Hoàng (SN 1998, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình); Đỗ Văn Nhàn (SN 1973), Cù Lăng Tâm (SN 1978), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1982), Phạm Văn Biền (SN 1988), Lê Minh Nhựt (SN 1978) và Chế Thanh Toàn (SN 1977, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2023, Bùi Văn Hảo đã móc nối với Phạm Trọng Hoàng và các đối tượng khác hình thành đường dây làm giả các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh… để bán nhằm thu lợi bất chính.

1dsgsdgsd.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, Hảo phân công đồng bọn tạo các tài khoản “ảo” trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo… với các tên gọi như “Trung tâm sát hạch lái xe BQP”, “Trung tâm GPLX”, “Trung tâm làm giấy tờ”, “Trung tâm làm chứng chỉ, bằng cấp”… nhằm thu hút người có nhu cầu sử dụng giấy tờ không cần thi, sát hạch.

Hoàng là “mắt xích” có nhiệm vụ quản lý các trang mạng xã hội này để tư vấn, tiếp nhận thông tin và “chốt đơn” từ “khách hàng” có nhu cầu. Các đối tượng còn lại đứng ra làm trung gian mua bán các loại giấy tờ tại tỉnh Đồng Tháp để hưởng chênh lệch.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp đã tuyên phạt Bùi Văn Hảo 5 năm tù giam, Phạm Trọng Hoàng và Đỗ Văn Nhàn 3 năm 6 tháng tù giam, Cù Lăng Tâm 3 năm 3 tháng tù giam, Lê Minh Nhựt và Chế Thanh Toàn 3 năm tù giam, Nguyễn Trọng Nghĩa và Phạm Văn Biền 2 năm 6 tháng tù giam.

>>> Mời độc giả làm thêm video Triệt phá đường dây làm giả giây tờ tại TP HCM:

#Công an #Toà án #Đồng Tháp #lĩnh án #tù giam #làm giả

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đôi nam nữ làm giả giấy tờ vay tiền ngân hàng

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng và Hoàng Thị Thảo về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Vương Chiến Thắng (SN 1976; thường trú tại: 56 Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

untitled-1.jpg
Hai đối tượng bị Công an Hà Nội truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn

Các đối tượng lập các hội, nhóm và chia thành các mắt xích khép kín, chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng, in ấn gấy tờ giả rồi gửi đến người mua hàng.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây làm giả hàng chục nghìn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bán cho nhiều người trên cả nước.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây chuyên làm và mua bán giấy tờ giả hết sức tinh vi và giao dịch thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Xem chi tiết

Xã hội

Thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang tên mình đưa đi cầm cố

Hai đối tượng ở Nghệ An tạo niềm tin cho các cá nhân, cơ sở, dịch vụ...thực hiện việc thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đưa cầm cố hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đình Thế (SN 1991) trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương và Trần Đình Hào (SN 1992) trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

kk.png
Hai đối tượng Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới