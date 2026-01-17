Làm giả con dấu, tài liệu, nhóm đối tượng lĩnh hơn 23 năm tù

Với cáo buộc tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, nhóm đối tượng đã bị Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp tuyên phạt 23 năm 6 tháng tù.

Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp vừa mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo, gồm: Bùi Văn Hảo (SN 1986), Phạm Trọng Hoàng (SN 1998, cùng trú tại tỉnh Ninh Bình); Đỗ Văn Nhàn (SN 1973), Cù Lăng Tâm (SN 1978), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1982), Phạm Văn Biền (SN 1988), Lê Minh Nhựt (SN 1978) và Chế Thanh Toàn (SN 1977, cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2023, Bùi Văn Hảo đã móc nối với Phạm Trọng Hoàng và các đối tượng khác hình thành đường dây làm giả các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh… để bán nhằm thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cụ thể, Hảo phân công đồng bọn tạo các tài khoản “ảo” trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo… với các tên gọi như “Trung tâm sát hạch lái xe BQP”, “Trung tâm GPLX”, “Trung tâm làm giấy tờ”, “Trung tâm làm chứng chỉ, bằng cấp”… nhằm thu hút người có nhu cầu sử dụng giấy tờ không cần thi, sát hạch.

Hoàng là “mắt xích” có nhiệm vụ quản lý các trang mạng xã hội này để tư vấn, tiếp nhận thông tin và “chốt đơn” từ “khách hàng” có nhu cầu. Các đối tượng còn lại đứng ra làm trung gian mua bán các loại giấy tờ tại tỉnh Đồng Tháp để hưởng chênh lệch.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Đồng Tháp đã tuyên phạt Bùi Văn Hảo 5 năm tù giam, Phạm Trọng Hoàng và Đỗ Văn Nhàn 3 năm 6 tháng tù giam, Cù Lăng Tâm 3 năm 3 tháng tù giam, Lê Minh Nhựt và Chế Thanh Toàn 3 năm tù giam, Nguyễn Trọng Nghĩa và Phạm Văn Biền 2 năm 6 tháng tù giam.

