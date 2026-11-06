Lâm Đồng phân công nhiệm vụ Chủ tịch và 6 phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa ban hành Quyết định số 5278/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo phân công, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện hoạt động của UBND tỉnh; trực tiếp theo dõi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ.​

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch tỉnh trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài; nội chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời, chỉ đạo công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thi đua, khen thưởng.​

+ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải thay mặt Chủ tịch điều hành công việc chung khi vắng mặt; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.​

Ông Hải phụ trách các lĩnh vực gồm các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; quản lý khu kinh tế, khu kinh tế biển, khu công nghiệp; quy hoạch đô thị, nông thôn, kiến trúc, đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản, giao thông vận tải và trật tự an toàn giao thông.​...

Các công trình, dự án trọng điểm do Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách gồm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương; Cảng hàng không Phan Thiết và Khu đô thị sân bay Phan Thiết, đường sắt tốc độ cao qua địa bàn tỉnh, các tuyến đường ven biển qua Phan Thiết và cầu vượt sông trên tuyến.​

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Hải còn có các khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né; Khu du lịch Đồi Cát Bay; tổ hợp khu đô thị, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tâm linh Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan; Khu kinh tế đặc biệt, các dự án PPP, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và Kho cảng LNG Sơn Mỹ.​

Chủ tịch UBND tỉnh và sáu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp theo dõi, chỉ đạo Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và số 3 (đến hết 31/12/2026), cùng các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.​

Ông phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm; quản lý giá, tài sản công, đấu thầu, tiết kiệm chống lãng phí…, theo dõi tiến độ cập nhật, xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751.​

Các dự án được giao phụ trách gồm nâng cấp ba tuyến quốc lộ 28B, 27, 27C; hệ thống cấp, thu gom và xử lý nước thải tại Bảo Lộc; Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, Khu công nghiệp Phú Bình, Khu trung tâm Hòa Bình; các dự án cải thiện hạ tầng nông nghiệp, môi trường đô thị và các hồ chứa nước KaZam, Ta Hoét, Đông Thanh.​

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phụ trách giáo dục và đào tạo; tư pháp, thi hành án; ngoại vụ, biên giới; dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; các vấn đề nhân quyền và hoạt động của tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, theo dõi công tác quản lý Khu du lịch quốc gia Mũi Né; phòng chống tội phạm, ma túy và quản lý các cơ sở cai nghiện.​

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc phụ trách quản lý đất đai, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tài nguyên biển và hải đảo. Lĩnh vực nông nghiệp gồm trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, giảm nghèo, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Ông cũng theo dõi công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xúc tiến đầu tư.​

Các dự án được giao phụ trách gồm những nhà máy xử lý rác tại khu vực Bình Thuận (cũ), Đắk Nông (cũ) và Lâm Đồng (cũ); đồng thời theo dõi các dự án đầu tư công, ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công và các dự án hỗn hợp trên địa bàn Lâm Đồng (cũ).​

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phụ trách y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, tiền lương, việc làm, an sinh xã hội; văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin đối ngoại. Ngoài ra, ông còn theo dõi công tác thanh niên, người có công, bình đẳng giới và tổ chức thực hiện công tác bầu cử.​

Các dự án trọng điểm được giao gồm Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng, Khu du lịch núi Sa Pung - Bảo Lộc, Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm và Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.​

+ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út phụ trách công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản như bô xít, alumin, nhôm, titan; năng lượng, điện, năng lượng tái tạo; thương mại, xuất nhập khẩu, logistics, quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, phụ trách quản lý khoáng sản, địa chất, vật liệu xây dựng, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.​

Các dự án được giao gồm Khu công nghệ cao, các cụm công nghiệp, tổ hợp nhà máy Alumin - Nhôm Đắk Nông 1, 3, 5; các dự án điện gió Nam Bình 1, Đắk N’Drung 1, 2, 3, Asia Đắk Song 1; Nhà máy điện phân Nhôm Đắk Nông, Khu công nghiệp Nhân Cơ và Khu chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông (cũ).​..