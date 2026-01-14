Tỉnh Lâm Đồng đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội XIV của Đảng

Việc sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông không chỉ là bước đi cụ thể trong lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Đảng, mà còn tạo ra một thực thể hành chính – kinh tế mới với quy mô lớn, dư địa phát triển rộng mở.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới ra mắt. Ảnh tư liệu

Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, không gian phát triển trải dài từ cao nguyên đến duyên hải, hội tụ đầy đủ các yếu tố địa hình, khí hậu và tài nguyên. Quy mô dân số gần 4 triệu người không chỉ tạo lợi thế về thị trường lao động và tiêu dùng, mà còn đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ nguồn lực và phát triển đồng đều giữa các vùng.

Về kinh tế, Lâm Đồng mới hình thành trên nền tảng phát triển của ba địa phương với những trụ cột khác nhau. Trước sáp nhập, Lâm Đồng (cũ) nổi bật với nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ; Bình Thuận là trung tâm năng lượng, du lịch biển và kinh tế ven biển; Đắk Nông có thế mạnh về khoáng sản, công nghiệp khai thác và quỹ đất phát triển. Khi hợp nhất, các lợi thế này không bị triệt tiêu mà bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên cơ cấu kinh tế đa dạng và có chiều sâu.

Sân bay Quân sự Phan Thiết được khánh thành ngày 19/12/2025 nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

GRDP trên 320.000 tỷ đồng và dư địa tăng trưởng dài hạn

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Lâm Đồng mới ước đạt trên 320 nghìn tỷ đồng, đưa địa phương vào nhóm các tỉnh, thành có quy mô kinh tế lớn trong cả nước. Cơ cấu GRDP phản ánh sự cân đối tương đối giữa các khu vực kinh tế, trong đó nông – lâm – thủy sản vẫn giữ vai trò quan trọng, công nghiệp – xây dựng từng bước mở rộng, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn, đặc biệt là du lịch, thương mại và logistics.

Một góc Đà Lạt, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng.

Nông nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế, nhưng không còn phát triển theo chiều rộng mà chuyển mạnh sang chiều sâu. Các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái được mở rộng; chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ từng bước được hình thành. Việc kết nối vùng cao nguyên với vùng duyên hải giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản địa phương.

Cùng với đó, công nghiệp và xây dựng có thêm dư địa phát triển nhờ không gian rộng lớn, nguồn tài nguyên phong phú và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ. Các lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông – lâm sản, khai thác khoáng sản gắn với chế biến sâu được định hướng phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh của nền kinh tế.

Một góc thành phố Phan Thiết (cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập.

Dịch vụ, đặc biệt là du lịch, được xem là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới. Sự liên kết giữa du lịch cao nguyên, du lịch đô thị, du lịch biển và du lịch sinh thái mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Đây là lĩnh vực có khả năng lan tỏa mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và tạo việc làm cho người dân.

Hạ tầng, logistics và chuyển đổi số là nền tảng cho giai đoạn bứt phá

Việc sáp nhập 3 tỉnh cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới công tác quản lý, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, logistics, chuyển đổi số và đô thị thông minh được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Lâm Đồng gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược của Đại hội, tiếp tục tạo động lực phát triển mới cho các địa phương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Phát biểu mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, năm 2025 dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn những khó khăn nhất định, thiên tai, bão lũ diễn biến cực đoan, nhưng với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đóng góp 1,66% GDP cả nước; thương mại, dịch vụ và du lịch là điểm sáng với hơn 20 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 56.000 tỷ đồng; thu ngân sách vượt cả kế hoạch địa phương và Trung ương giao; công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được hoàn thành; quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho rằng yêu cầu đặt ra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành là rất cao.

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được và không gian phát triển mới từ cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ với tinh thần “6 rõ”, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 10%, tạo đà để địa phương “vững vàng vươn khơi – cất cánh vươn xa” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.