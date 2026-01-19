Triệt xoá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng của nhiều bị hại

Cơ quan Công an xác định ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 19/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn tại tỉnh Lào Cai, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 bị hại.

Theo cơ quan Công an xác định, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo.

Để thực hiện hành vi này, Phước chuẩn bị hàng loạt công cụ phục vụ phạm tội như: trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản Facebook ảo và ứng dụng ngân hàng MB giả hiển thị số dư “khủng” để tạo lòng tin cho người xem.

Đối tượng Lê Xuân Phước...

Ngoài ra, tham gia đường dây này còn có 6 đối tượng khác, gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), cùng trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng được phân công livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn người chơi chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Nhóm này thường xuyên dàn dựng các tình huống "trúng thưởng lớn" ngay trên livestream để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Với những người mua gói nhỏ, các đối tượng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín.

...cùng 6 đối tượng khác tại cơ quan Công an.

Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục mua các gói hàng có giá trị cao, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền để "bảo hành, nhận thưởng", sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả tạo cảnh chuyển khoản thành công rồi cắt liên lạc.

Từ những dấu hiệu bất thường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây.

Mở rộng điều tra xác định, với cùng thủ đoạn, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 2/1/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

