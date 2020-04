Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn dính hàng loạt sai phạm

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2017, 2018, tổng công ty có thực hiện công khai báo cáo tài chính năm và báo cáo kiểm toán năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2007, 2012. Tuy nhiên, doanh thu không đạt kế hoạch năm do UBND TP giao.



Việc quản lý công nợ, đến thời điểm thanh tra (ngày 20/5/2019), Tổng công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu, xác nhận công nợ phải thu, tỉ lệ đối chiếu, xác nhận công nợ còn thấp; chưa thực hiện báo cáo về tình hình công nợ năm 2018 theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Đối với hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp khác: năm 2017, 2018, Tổng công ty đã đầu tư tài chính tại 32 đơn vị với tổng giá trị góp vốn là 2.250,4 tỉ đồng, nhưng chỉ có 18/32 đơn vị có lợi nhuận, cổ tức được chia, còn lại 14/32 doanh nghiệp không chia lợi nhuận.

Việc thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2013-2015: Tổng công ty chưa thực hiện xong đề án tái cơ cấu tổng công ty giai đoạn 2013-2015 được UBND TP duyệt.

Đáng chú ý, qua kiểm tra về quản lý sổ kế toán và chứng từ kế toán, Thanh tra TP phát hiện tổng công ty còn tồn đọng 1.533 phiếu thu trị giá 76,65 tỷ đồng (tiền cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, quận Tân Bình) và 355 phiếu trị giá 54,77 tỷ đồng (hoàn trả tiền đặt cọc mua căn hộ tại chung cư lô B Bàu Cát II, quận Tân Bình) phát sinh từ ngày 15/11/2017 mà không có ký duyệt và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị là không đúng quy định của pháp luật.

Không những thế, 355 phiếu trên không có ký duyệt của thủ trưởng đơn vị nhưng đã xuất quỹ chi tiền trả cho tổ chức, cá nhân là không đúng quy định pháp luật, có sự buông lỏng lãnh đạo quản lý, tuỳ tiện trong công tác kế toán thu, chi tiền, dẫn đến việc thất thoát tài sản Nhà nước, phát sinh tham ô, tham nhũng và chưa đảm bảo chặt chẽ trong công tác phòng chống tham nhũng.

Kết luận Thanh tra TP HCM.

Thanh tra TP HCM đã chỉ ra 6 dự án điển hình gồm: Dự án Căn hộ Felisa Riverside tại 99 Bến Bình Đông, phường 11, quận 8, Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư; dự án tại địa chỉ 557 Bến Bình Đông phường 13, quận 8 và dự án Trung tâm thương mại Bình Đăng tại Quốc lộ 50, phường 6, quận 8, do Công ty CP Phát triển Địa ốc Sài Gòn 5 làm chủ đầu tư, cùng các dự án do tổng công ty làm chủ đầu tư gồm: dự án đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng tại 257 Điện Biên Phủ, quận 3. Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội Phường 14 và dự án Chung cư Nguyễn Kim B quận 10.

Các dự án này đều chậm tiến độ thực hiện, chậm tiến độ thi công, có một số dự án từ khi phê duyệt đến nay đã hơn 10 năm nhưng chưa được đưa vào khai thác sử dụng, ảnh hưởng đến nguồn vốn doanh nghiệp, gây lãng phí tài sản Nhà nước, lãng phí đất đai.

Riêng việc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III cho Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm thuê lại nhà, đất tại số 236 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3 là không đúng đối tượng, mục đích được giao, thuê đất.

Đồng thời, còn có những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu, tự thực hiện các gói thầu dự án trong khi không đảm bảo năng lực thực hiện, việc bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa đảm bảo quy định, chưa thực hiện việc bảo lãnh ngân hàng nhưng… chưa đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý thực hiện dự án theo quy định của luật phòng chống tham nhũng, luật đấu thầu, luật quản lý sự dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ đó, UBND TP HCM chỉ đạo, các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý và báo cáo kết quả về UBND TP.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân, thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến sai phạm, hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.