Thực hư cherry giá rẻ “bao giòn ngọt”

Cherry rẻ chưa từng có

Cherry là loại trái cây được nhập khẩu về Việt Nam từ nhiều nước trên thế giới, do đó giá thành chưa bao giờ rẻ, thậm chí còn thuộc hàng đắt đỏ vì lên tới gần triệu đồng mỗi kg.

Song, mùa cherry năm nay, người tiêu dùng Việt khá bất ngờ khi cherry đang được bán tràn ngập trên thị trường với giá rẻ chưa từng có, chỉ hơn 100.000 đồng/kg. Các lời mời chào như “bao giòn ngọt, bao kiểm tra, miễn phí ship” xuất hiện khắp nơi, thậm chí khách mua lẻ nửa kg hay vài lạng cũng được đáp ứng.

Người tiêu dùng bất ngờ với cherry giá rẻ bán tại siêu thị.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo…, giá cherry được rao bán chỉ từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, thậm chí có nơi bán với giá chỉ 100.000 đồng/kg.

“Sập giá cherry là có thật chị em ơi… Em đã test, cherry siêu ngọt, vị đậm, cứng quả. Túm lại là đỉnh quá đỉnh, 149k/1kg…”, một tài khoản có tên là Đ.T rao bán cherry trên chợ mạng.

“Cherry đang có mức giá rẻ chưa từng có, chỉ 100.000 đồng/kg, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức sản phẩm chất lượng mà không lo về túi tiền. Cam kết 100% nguồn gốc rõ ràng, an toàn và chất lượng tuyệt đối”, M.P - một tiểu thương kinh doanh trái cây online quảng cáo.

Các siêu thị và chợ truyền thống cũng đang bán cherry với giá rẻ, chỉ từ 180.000 -199.0000 đồng/kg.

Chị Bích Tuyền, tiểu thương hàng trái cây ở chợ Vườn Chuối (quận 3, TP HCM) chia sẻ, cherry loại lớn, cứng, tươi hiện được bán cao nhất chỉ 180.000 đồng/kg, còn loại nhỏ hơn dao động từ 120.000 - 150.000 đồng/kg.

“Trước đây cherry thường được bán lẻ với giá 500.000 - 600.000 đồng/kg, nhưng hiện nay giá đã giảm sâu, thậm chí một số điểm bán trái cây quanh chợ còn bán cherry ở mức giá chỉ hơn 100.000 đồng/kg để thu hút khách”, chị Bích Tuyền cho hay.

Là tín đồ của cherry, chị Trương Ngọc Hiệp (ngụ quận 3, TP HCM) khá bất ngờ khi một mối bán trái cây quen giới thiệu cherry giá dưới 200.000 đồng/kg, là mức giá thấp chưa từng có.

“Tôi đã đặt mua 2 kg cherry loại quả nhỏ nhất, giá chỉ 160.000 đồng/kg, ăn cũng ngon dù không được giòn lắm. Hiếm khi nào tôi có thể ăn cherry đến no như vậy nhưng giật mình cũng lo vì không hiểu vì sao giá lại rẻ quá. Các năm trước, giá loại quả này ít gì cũng 400.000 –500.000 đồng/kg, có khi phải hơn 700.000 đồng/kg”, chị Ngọc Hiệp thắc mắc.

Sự thật về cherry giá rẻ

Lý giải về loại cherry đang bán tràn ngập trên thị trường với giá rẻ chưa từng có gần đây, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam khẳng định, cherry đó chủ yếu là hàng nhập khẩu từ Chile.

Tại Chile, loại quả này đang vào mùa (từ tháng 1 đến tháng 3) và được vận chuyển bằng container về Việt Nam nên giá thành rẻ hơn so với các loại cherry khác.

Ngoài ra, một phần lý do là thị trường Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát chất lượng nên các nhà nhập khẩu phải chuyển hướng sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

“Trước đó, tàu chở 1.300 container cherry từ Chilê sang Trung Quốc gặp sự cố, khiến lượng lớn cherry này không kịp nhập về Trung Quốc tiêu thụ trong dịp Tết, nên đã đưa sang các thị trường khác tiêu thụ, trong đó có Việt Nam”, ông Nguyên chia sẻ.

Cherry Chile nhập khẩu giá rẻ thường là hàng size nhỏ, không ngọt hay mọng nước như các loại đắt đỏ.

Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Tuấn, một nhà nhập khẩu trái cây tại Bình Thạnh, TP HCM, chất lượng cherry trên thị trường hiện nay không đồng đều. Cherry giá rẻ 120.000 -150.000 đồng/kg thường là loại size nhỏ, trái mềm, héo, rụng cuống, không còn giòn ngọt. Trong khi đó, cherry Chile cao cấp, trái lớn, giòn, ngọt vẫn có giá trên 400.000 đồng/kg do chi phí nhập khẩu và bảo quản cao.

Ngoài ra, cherry từ Úc và New Zealand đang có giá từ 500.000 - 550.000 đồng/kg, nhưng do cherry giá rẻ tràn ngập thị trường, dòng sản phẩm cao cấp này khó cạnh tranh và buộc phải giảm nhập khẩu.

“Cherry nhập khẩu từ Úc, New Zealand, Mỹ chủ yếu được nhập khẩu về Việt Nam qua đường bay. Hiện trên thị trường, loại quả này vẫn đang bán với giá không biến động nhiều so với trước Tết. Vận chuyển bằng đường bay chỉ mất thời gian 1 đến 2 ngày là về đến nơi, quả vẫn giữ được độ tươi ngon như vừa mới hái mà không cần dùng chất bảo quản. Do đó mà giá thành cao hơn. Còn hoa quả nhập theo đường container về Việt Nam thì đi theo đường biển, cũng phải mất 1 - 2 tuần mới về đến nơi, chắc chắn sẽ không tươi ngon như hoa quả vận chuyển bằng đường bay”, ông Anh Tuấn khẳng định.

Theo ông Anh Tuấn, hiện nay ở thị trường Việt Nam đang có khoảng 5 loại cherry được nhập từ 5 nước như: Mỹ, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Chile với từng loại sẽ có các hương vị và chất lượng khác nhau. Người tiêu dùng ngoài việc kiểm tra xuất xứ của hoa quả thì cần phải biết phân biệt các loại cherry qua màu sắc, hình hài và mùi vị. Cụ thể:

Cherry Mỹ: có hình trái tim, vỏ màu vàng lẫn đỏ tươi, khi chín tới thì quả chuyển sang màu đỏ thẫm, bề ngoài nhìn to và chắc.

Cherry Chile: có chất lượng kém hơn so với cherry Úc, cherry New Zealand và cherry Mỹ. Loại cherry này có vị nhạt, hơi chua, kích thước quả không đều, thịt mềm.

Cherry Úc: có vị ngọt, thanh mát, quả có mùi thơm, thịt giòn nhưng không bị cứng. Quả có vỏ màu đỏ hơi tím, không bóng như cherry New Zealand.

Cherry New Zealand: có màu đỏ sậm hơn cherry Úc, vị ngọt, giòn tương đương với cherry Úc, quả tròn to, căng mọng.

Cherry Trung Quốc: có vỏ bóng mịn và nhạt hơn, quả chắc và giòn, có màu đỏ tươi, vỏ láng bóng, vị hơi chua. Cherry Trung Quốc có giá thành rẻ nhất nên thường sẽ không được phân loại size như các loại cherry còn lại.