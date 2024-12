Chị em Hà Nội đua nhau mua tuyết mai chơi Tết sớm

Dù gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thời điểm này, nhiều chị em ở Hà Nội đã bắt đầu tìm mua hoa tuyết mai để chơi Tết. Ảnh: FB Vy Phuong Trên chợ mạng, hoa tuyết mai có giá từ 50.000 - 75.000 đồng/bó, tùy loại. Ảnh: FB Tăng Ngoc Mức giá này rẻ hơn so với mua trực tiêp tại các cửa hàng hoa. Tuy nhiên, chất lượng không đồng đều, có khi mua về chăm mãi vẫn không nở hoa. Ảnh: FB Tăng Ngoc Trong khi đó, hoa tuyết mai mua tại các cửa hàng có tỷ lệ hoa nở cao hơn, nhưng giá thành cũng cao hơn (từ 100.000 - 150.000 đồng/bó). Ảnh: FB Cháp Hỏi Khánh Lượt Chị Thảo (một người chuyên bán hoa tại Hà Nội) cho biết, hoa tuyết mai bắt đầu hot tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021. Đến nay, tuyết mai vẫn được nhiều người yêu thích. Ảnh: FB Nguyễn Bích Thảo Hoa tuyết mai bán trên thị trường có xuất xứ từ Côn Minh (Trung Quốc). Loại hoa này thường nở vào cuối đông, đầu xuân. Ảnh: FB Vũ Tiên Tiên Tuyết mai có thân gỗ nhỏ, mỗi cành dài từ 1,2 - 1,5 mét. Hoa có 5 cánh màu trắng muốt, nhỏ li ti và hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Ảnh: FB Vũ Tiên Tiên Khi mới mua về, hoa tuyết mai trông như cành củi khô. Tuy nhiên nếu biết cách chăm sóc, sau khoảng 5-7 ngày, hoa sẽ bung nở rất đẹp. Ảnh: FB Vy Phương Đặc biệt, hoa tuyết mai khá bền, có thể chơi được 3 - 4 tuần. Ảnh: FB Nguyen My Hanh Để có một bình hoa tuyết mai đẹp, nên chọn những bó có cả cành cong và cành thẳng, như vậy khi cắm sẽ có sự mềm mại và uyển chuyển hơn. Ảnh: FB Nguyen My Hanh Thông thường, mọi người cắm tuyết mai từ 2 - 3 bó trong một bình để trông sum suê. Ảnh: Thanh Nhài Vũ

