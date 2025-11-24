Kia Mỹ vừa phát hiện một điểm đáng lo ngại ảnh hưởng đến mẫu xe K5 đời 2021 đến 2024 với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 1.6 lít, có thể gây ra cháy nổ.

Video: Trải nghiệm Kia K5 2021 tại Việt Nam.

Cụ thể, những chiếc Kia K5 Sedan với ngày sản xuất từ ​​27/3/2020 đến 23/1/2024, van một chiều của hệ thống kiểm soát xả khí có thể bị hỏng. Bộ phận này được thiết kế để kiểm soát luồng hơi xăng từ bình chứa than hoạt tính của hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi trở lại đường ống nạp, do đó cải thiện lượng khí thải và hiệu suất nhiên liệu. Do lo ngại được mô tả, không khí nén có thể chảy ngược vào bình nhiên liệu, gây ra hiện tượng giãn nở.

Kia gọi triệu hồi hơn 250.000 xe K5 vì sự cố bình nhiên liệu.

Kia Mỹ cho biết chắc chắn là do các bộ phận ống xả có thể tiếp xúc với bình nhiên liệu. Nếu lái xe trong điều kiện này trong thời gian dài, hiện tượng nóng chảy cục bộ có thể xảy ra, dẫn đến rò rỉ xăng. Inzi Controls có trụ sở tại Hàn Quốc là nhà cung cấp van một chiều bị lỗi, và sẽ thay thế miễn phí cho chủ sở hữu và người thuê xe bị ảnh hưởng.

Tài liệu triệu hồi nêu rõ rằng van một chiều thay thế có thiết kế mới. Các đại lý Kia sẽ kiểm tra xem bình nhiên liệu có bị hư hỏng không và nếu cần, sẽ thay thế bình nhiên liệu mới. Phần cuối cùng của bài toán này là một gói phần mềm điều khiển động cơ mới, giúp khách hàng an tâm hơn.

Cụ thể, những chiếc Kia K5 Sedan với ngày sản xuất từ ​​27/3/2020 đến 23/1/2024, van một chiều của hệ thống kiểm soát xả khí có thể bị hỏng.

Các chuyên gia an toàn của Kia Mỹ đã bắt đầu xem xét vấn đề này vào ngày 3 tháng 9/2025, sau khi nhận được khiếu nại về đèn kiểm tra động cơ. Khách hàng cũng báo cáo mùi xăng rất nồng và rò rỉ xăng. Sau khi mang xe đến đại lý để kiểm tra, kỹ thuật viên dịch vụ đã xác định được nguồn rò rỉ là khu vực bình xăng gần ống xả. Tính đến ngày 6/11/2025, công ty đã xác định được 20 xe có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu do bình xăng bị nóng chảy.

K5 đã được nâng cấp giữa chu kỳ cho năm 2025. Là một phần của bản nâng cấp, Kia America đã loại bỏ động cơ 1.6 lít tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng để chuyển sang động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên, mạnh hơn một chút nhưng mô-men xoắn cực đại thấp hơn. Các thông số lần lượt là 180 mã lực và 195 pound-feet (265 Nm) so với 191 mã lực và 181 pound-feet (245 Nm).

Inzi Controls có trụ sở tại Hàn Quốc là nhà cung cấp van một chiều bị lỗi, và sẽ thay thế miễn phí cho chủ sở hữu và người thuê xe bị ảnh hưởng.

Phiên bản K5 mạnh mẽ hơn có sẵn dưới dạng thông số kỹ thuật GT, với động cơ I4 2,5 lít được trang bị bộ tăng áp. Ở phiên bản này, động cơ cỡ trung sản sinh công suất 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 311 pound-feet (422 Nm). Trong điều kiện tối ưu, K5 GT cần 5,4 giây để đạt tốc độ 97 km/h.