Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Kia gọi triệu hồi hơn 250.000 xe K5 vì sự cố bình nhiên liệu

Kia Mỹ vừa phát hiện một điểm đáng lo ngại ảnh hưởng đến mẫu xe K5 đời 2021 đến 2024 với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng tăng áp 1.6 lít, có thể gây ra cháy nổ.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Kia K5 2021 tại Việt Nam.

Cụ thể, những chiếc Kia K5 Sedan với ngày sản xuất từ ​​27/3/2020 đến 23/1/2024, van một chiều của hệ thống kiểm soát xả khí có thể bị hỏng. Bộ phận này được thiết kế để kiểm soát luồng hơi xăng từ bình chứa than hoạt tính của hệ thống kiểm soát khí thải bay hơi trở lại đường ống nạp, do đó cải thiện lượng khí thải và hiệu suất nhiên liệu. Do lo ngại được mô tả, không khí nén có thể chảy ngược vào bình nhiên liệu, gây ra hiện tượng giãn nở.

3-4769.jpg
Kia gọi triệu hồi hơn 250.000 xe K5 vì sự cố bình nhiên liệu.

Kia Mỹ cho biết chắc chắn là do các bộ phận ống xả có thể tiếp xúc với bình nhiên liệu. Nếu lái xe trong điều kiện này trong thời gian dài, hiện tượng nóng chảy cục bộ có thể xảy ra, dẫn đến rò rỉ xăng. Inzi Controls có trụ sở tại Hàn Quốc là nhà cung cấp van một chiều bị lỗi, và sẽ thay thế miễn phí cho chủ sở hữu và người thuê xe bị ảnh hưởng.

Tài liệu triệu hồi nêu rõ rằng van một chiều thay thế có thiết kế mới. Các đại lý Kia sẽ kiểm tra xem bình nhiên liệu có bị hư hỏng không và nếu cần, sẽ thay thế bình nhiên liệu mới. Phần cuối cùng của bài toán này là một gói phần mềm điều khiển động cơ mới, giúp khách hàng an tâm hơn.

2-4615.jpg
Cụ thể, những chiếc Kia K5 Sedan với ngày sản xuất từ ​​27/3/2020 đến 23/1/2024, van một chiều của hệ thống kiểm soát xả khí có thể bị hỏng.

Các chuyên gia an toàn của Kia Mỹ đã bắt đầu xem xét vấn đề này vào ngày 3 tháng 9/2025, sau khi nhận được khiếu nại về đèn kiểm tra động cơ. Khách hàng cũng báo cáo mùi xăng rất nồng và rò rỉ xăng. Sau khi mang xe đến đại lý để kiểm tra, kỹ thuật viên dịch vụ đã xác định được nguồn rò rỉ là khu vực bình xăng gần ống xả. Tính đến ngày 6/11/2025, công ty đã xác định được 20 xe có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu do bình xăng bị nóng chảy.

K5 đã được nâng cấp giữa chu kỳ cho năm 2025. Là một phần của bản nâng cấp, Kia America đã loại bỏ động cơ 1.6 lít tăng áp 4 xi-lanh thẳng hàng để chuyển sang động cơ 2.5 lít hút khí tự nhiên, mạnh hơn một chút nhưng mô-men xoắn cực đại thấp hơn. Các thông số lần lượt là 180 mã lực và 195 pound-feet (265 Nm) so với 191 mã lực và 181 pound-feet (245 Nm).

4-4130.jpg
Inzi Controls có trụ sở tại Hàn Quốc là nhà cung cấp van một chiều bị lỗi, và sẽ thay thế miễn phí cho chủ sở hữu và người thuê xe bị ảnh hưởng.

Phiên bản K5 mạnh mẽ hơn có sẵn dưới dạng thông số kỹ thuật GT, với động cơ I4 2,5 lít được trang bị bộ tăng áp. Ở phiên bản này, động cơ cỡ trung sản sinh công suất 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 311 pound-feet (422 Nm). Trong điều kiện tối ưu, K5 GT cần 5,4 giây để đạt tốc độ 97 km/h.

#Kia K5 bị triệu hồi #triệu hồi xe Kia K5 #Kia K5 bản Mỹ #Kia K5 tại Việt Nam #giá xe Kia K5 #Kia

Bài liên quan

Xe

KIA K5 đang giảm mạnh tại Việt Nam, cao nhất 75 triệu đồng

Một số đại lý chính hãng tại Việt Nam đã đưa ra ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua xe Kia K5 VIN 2023 lên đến 75 triệu đồng để xả hàng tồn kho.

Video: Kia K5 có gì đấu Camry, Mazda6?
Theo tìm hiểu, tại một đại lý khu vực phía Nam đang rao bán Kia K5 phiên bản tiêu chuẩn Luxury với giá 784 triệu đồng, tương đương với giảm 75 triệu đồng so với giá niêm yết. Tuy nhiên, giá này chỉ áp dụng cho phiên bản VIN 2023, số lượng xe cũng còn rất ít.
Xem chi tiết

Xe

Cận cảnh Kia Telluride 2027 động cơ hybrid mới, thiết kế cao cấp

Kia vừa ra mắt Telluride 2027. Ở lần lên đời này, Telluride không chỉ mang diện mạo hiện đại mạnh mẽ mà còn sở hữu công nghệ tiên tiến cùng động cơ hybrid mới

1-9601.jpg
Kia Telluride 2027 thế hệ mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường Mỹ vào quý I năm 2026 với các phiên bản LX, S, EX, SX, SX-Prestige, cùng hai biến thể thiên về khả năng off-road là X-Line và X-Pro. Giá bán sẽ được công bố gần thời điểm mở bán chính thức.
3-6094.jpg
SeungKyu (Sean) Yoon, Chủ tịch kiêm CEO của Kia Bắc Mỹ và Kia Mỹ, chia sẻ rằng việc nâng cấp một mẫu xe vốn đã rất thành công như Telluride là một thách thức lớn. Đội ngũ phát triển đã định hướng tạo nên một sản phẩm hoàn toàn mới, nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị khiến Telluride trở thành biểu tượng trong phân khúc SUV cỡ lớn.
Xem chi tiết

Xe

Kia Seltos 2026 thế hệ mới chốt lịch ra mắt vào ngày 10/12

Kia sẽ chính thức trình làng mẫu SUV đô thị Seltos 2026 mới vào ngày 10/12 tới, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dòng xe bán chạy này.

1-6394.jpg
Theo một số nguồn tin, Kia Seltos thế hệ hoàn toàn mới sẽ không chỉ thay đổi về thiết kế mà còn lần đầu tiên được trang bị hệ truyền động hybrid và hệ dẫn động bốn bánh điện tử e-AWD do Kia tự phát triển.
2-5587.jpg
Việc bổ sung bản hybrid cho Kia Seltos 2026 được xem là một phần trong chiến lược điện hóa toàn diện của hãng xe Hàn, nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch từ xe xăng truyền thống sang các lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường hơn.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới