Khởi tố nữ tài xế ô tô chèn ép, đâm xe máy của thai phụ ở Lào Cai

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (sinh năm 1990, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan chức năng đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can nhằm phục vụ công tác điều tra. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn.

Người phụ nữ điều khiển ôtô đâm vào xe máy điện của thai phụ tại đường Hoàng Liên đã bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an Lào Cai

Vụ việc liên quan đến hành vi điều khiển ô tô áp sát, chèn ép và va chạm với xe máy điện của một phụ nữ mang thai trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai. Trước đó, đoạn video ghi lại diễn biến sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh cho thấy chiếc ô tô màu hồng liên tục di chuyển áp sát xe máy điện, sau đó xảy ra va chạm khiến người phụ nữ cùng phương tiện ngã xuống đường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15h ngày 1/11, Võ Tuyết Sang điều khiển ô tô VinFast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.24, chở con trai lưu thông trên đường Hoàng Liên. Khi di chuyển từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân, do không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển hướng, nữ tài xế xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại phường Cam Đường), người đang điều khiển xe máy điện cùng chiều.

Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, mâu thuẫn không được giải quyết mà tiếp tục diễn biến căng thẳng. Theo xác minh ban đầu, Sang điều khiển ô tô áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị T. di chuyển lên phía trước. Có thời điểm, chiếc ô tô được điều khiển đánh lái quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông, gây cản trở các phương tiện khác.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Kim Tân, khiến người phụ nữ mang thai 24 tuần phải nhập viện theo dõi vì dọa đẻ non. Ảnh: Công an Lào Cai

Tiếp tục di chuyển khoảng 200m, chị T. điều khiển xe máy điện vượt lên và dừng tại khu vực đèn tín hiệu giao thông gần cầu Kim Tân. Tuy nhiên, chiếc ô tô do Sang điều khiển tiếp tục tiến sát, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện. Cú va chạm khiến phương tiện của chị T. đổ xuống đường, người phụ nữ ngã theo. Diễn biến này cũng được ghi lại trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin được cơ quan chức năng cung cấp cho báo chí, thời điểm xảy ra vụ việc, chị T. đang mang thai và được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai để theo dõi, điều trị. Một số thông tin ban đầu cho biết thai phụ mang thai khoảng 24 tuần và được chẩn đoán dọa đẻ non. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của người phụ nữ được thông tin đã ổn định. Đây là chi tiết cần được tiếp tục cập nhật theo thông tin chính thức từ cơ sở y tế và cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Lào Cai đã tiến hành xác minh, triệu tập Võ Tuyết Sang đến làm việc. Tại cơ quan công an, nữ tài xế khai nhận hành vi điều khiển ô tô áp sát, chèn ép xe máy điện xuất phát từ sự bức xúc sau khi hai bên xảy ra cãi vã. Sang thừa nhận đã đánh lái, cản trở việc di chuyển của chị T. và muốn tiếp tục tranh luận với người phụ nữ này.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang về hành vi gây rối trật tự công cộng. Việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được thực hiện trong quá trình điều tra. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn theo quy định.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường. Ảnh: Công an Lào Cai

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hệ lụy có thể xảy ra khi người điều khiển phương tiện để mâu thuẫn cá nhân chi phối hành vi tham gia giao thông. Việc cố tình áp sát, chèn ép hoặc sử dụng phương tiện gây sức ép với người đi đường không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn có thể ảnh hưởng đến an toàn của những người tham gia giao thông khác. Đặc biệt, những tình huống như vậy có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với người già, trẻ em và phụ nữ mang thai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật. Việc khởi tố bị can là bước tố tụng trong quá trình điều tra, không đồng nghĩa với việc bị can đã bị kết tội. Các tình tiết liên quan, mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lý của những người liên quan sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, làm rõ theo quy định.