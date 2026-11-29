Ngày 29/11, Công an TP Đà Nẵng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 7 đối tượng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đặc biệt Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đang bị truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế sau khi bỏ trốn.

Công an thực hiện lệnh khởi tố các bị can.

Theo thông tin được công bố, vụ việc xảy ra tại gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ phục vụ các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn trước đây, có sự tham gia của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC). Danh sách 7 bị can gồm: Hà Thanh Quốc - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; Thân Đức Sửu - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Thành Văn – nguyên Phó Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam; Võ Anh Tuấn – nguyên Trưởng phòng Tài chính ‑ Kế hoạch Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó phòng Kế hoạch ‑ Tài chính Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng; Nguyễn Thành Châu – Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, hiện là Phó phòng Tài chính thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng; Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và Nguyễn Hồng Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo ông Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên của AIC thông đồng với ông Võ Anh Tuấn để cung cấp trước cấu hình, thông số kỹ thuật và mức giá trang thiết bị; đồng thời nâng khống giá trị hàng hóa, thông đồng với đơn vị thẩm định giá nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Nhóm đối tượng còn lập các công ty “quân xanh” do người thân, nhân viên đứng tên tham gia đấu thầu, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu với mức giá cao hơn giá trị thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Ông Nguyễn Hồng Sơn được xác định là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên AIC phối hợp với chủ đầu tư qua ông Võ Anh Tuấn để tiết lộ thông tin, thống nhất giá cả, tác động vào đơn vị thẩm định giá và chỉnh sửa hồ sơ mời thầu.

Về phía các cựu cán bộ nhà nước, cơ quan điều tra nhận định ông Hà Thanh Quốc và ông Thân Đức Sửu đã thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá gói thầu chủ yếu dựa trên chứng thư thẩm định giá mà chưa có báo cáo kết quả thẩm định giá đầy đủ, dẫn đến mức giá được phê duyệt không sát với giá trị thực tế.

Ông Võ Thành Văn bị xác định có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và đại diện Công ty AIC trong việc thẩm định nâng khống giá thiết bị; còn ông Nguyễn Thành Châu cùng Võ Anh Tuấn và nhóm AIC đã tiết lộ thông tin, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, tạo thuận lợi để doanh nghiệp này trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Cơ quan điều tra cho biết đây là vụ việc phức tạp vì sai phạm bắt đầu từ năm 2015, trải qua nhiều thời kỳ, bộ máy hành chính có nhiều thay đổi nên việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, chứng từ liên quan đến lập dự toán, thẩm định giá, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải triển khai qua rất nhiều đầu mối.

Bên cạnh đó, nhiều bị can còn có thái độ quanh co, né tránh trách nhiệm, chưa thành khẩn thừa nhận hành vi, khiến công tác xác định rõ vai trò từng cá nhân gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, lực lượng Cảnh sát điều tra đã tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để củng cố hệ thống chứng cứ.

Điểm đáng chú ý là hai bị can quan trọng của vụ án gồm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng công an các địa phương ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tiến hành các thủ tục truy nã quốc tế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của toàn bộ cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để đưa ra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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