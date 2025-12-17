Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây 'đưa trái phép thông tin lên mạng'

Nguyễn Văn Nghĩa là đối tượng giữ vai trò cầm đầu, then chốt trong đường dây gia công hàng chục website cờ bạc trực tuyến cho các đối tác nước ngoài.

Thanh Hà

Ngày 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa đấu tranh mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 26/11, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng liên quan, tập trung làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và truy xét những người có liên quan. Quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú tại K162/15 Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để làm việc. Kết quả điều tra xác định, Nghĩa giữ vai trò đặc biệt quan trọng, mang tính then chốt trong hoạt động của tổ chức tội phạm công nghệ cao này.

morong-a2.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2019, Trần Lê Duy (đã bị khởi tố) được một người phụ nữ tên Ly và một người đàn ông tên Peter (chưa rõ lai lịch, nghi cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia) thuê đứng ra thành lập và điều hành cơ sở hoạt động trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng, lấy tên là Hiko. Duy giới thiệu Nguyễn Văn Nghĩa để Ly và Peter trực tiếp phỏng vấn, đánh giá năng lực và giao cho Nghĩa vai trò điều hành, quản lý hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở.

Ban đầu, cơ sở này thực hiện các dự án lập trình ứng dụng điện tử, website giải trí, tin tức bóng đá, game online, sàn giao dịch tiền ảo và thương mại điện tử. Tuy nhiên, đến tháng 1/2023, theo chỉ đạo của Ly và Peter, cơ sở được chuyển về Khu đô thị Đa Phước, đổi tên thành Nevel và bắt đầu gia công các website cá cược trực tuyến như cá độ bóng đá, đá gà, tài xỉu, casino cho các đối tác nước ngoài, chủ yếu tại Dubai và Campuchia.

Với vai trò điều hành, Nguyễn Văn Nghĩa trực tiếp phân công công việc cho các nhóm lập trình, thiết kế, kiểm thử và phân tích nghiệp vụ; giám sát tiến độ, chất lượng sản phẩm, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh và phản hồi yêu cầu của đối tác.

Từ năm 2023 đến nay, các cơ sở này đã thực hiện hơn 70 dự án, hình thành khoảng 30 website cờ bạc trực tuyến được đưa vào vận hành trên mạng máy tính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nghĩa về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ.

