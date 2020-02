Ra Tết, món nhót xanh cuộn bắp cải chấm chẩm chéo lại sốt xình xịch

Cứ vào khoảng thời gian hàng năm, món bắp cải cuộn nhót xanh vừa lạ miệng và hấp dẫn lại được nhiều người săn lùng, nhất là ở Hà Nội. Gần đây, trên các diễn đàn, nhót xanh cuộn cải bắp chấm chẩm chéo được rao bán liên tục. Người bán hàng thường chuẩn bị gia vị, các loại rau và tất cả đều được bán theo set để các chị em công sở có thể thưởng thức luôn. Chỉ mới nhìn thấy miếng nhót xanh cuộn bắp cải thôi người ta đã ứa nước miếng rồi chứ chưa nói tới việc thử ăn. Những quả nhót dùng để cuộn thường khá non, hạt còn mềm, chưa chua gắt. Nếu lựa chọn quả quá lớn thì vị chua nhiều, hạt cứng. Bắp cải cũng cần lựa chọn những lá không già, không quá non. Quan trọng nhất trong cái món “chua, chát” này là bát chẩm chéo. Chẩm chéo là sự hòa quyện của tỏi khô, gừng, ớt, rau mùi…Tất cả đều được giã nhuyễn trộn vào chút nước mắm hoặc muối, mì chính hoặc một chút đường. Mọi nguyên liệu đã đầy đủ rồi, việc bây giờ chỉ là cuốn – chấm – ăn. Những lát bắp cải trắng nõn nà, đặt một miếng nhót xanh, rau mùi, lá tỏi kèm với miếng gừng vàng tươi sau đó từ từ cuốn chặt rồi chấm vào bát chẩm chéo rồi cho vào miệng nhai. Chắc chắn, một vị ấn tượng sẽ không thể nào quên được. Việc ăn kèm với bắp cải hoặc lá tỏi là để làm giảm vị chua chát của nhót xanh cũng như kích thích vị giác. Chưa ăn thì cứ “lắc đầu nguầy nguậy” không chịu thử. Ăn rồi thì cứ phải tấm tắc ăn thêm miếng nữa. Vị chua chua chát chát của nhót non quyện cùng vị mát, giòn của bắp cải, cái thơm hăng, cay nồng của mùi, lá tỏi, gừng và cả cái mặn mòi, thơm nức của chẩm chéo.Nhót xanh cuộn bắp cải chấm chẩm chéo chắc chắn sẽ khiến ai nấy đều phải xuýt xoa bởi vị chua của nhót, vị cay nồng của gia vị hòa quyện với nhau.Theo phong tục của người Thái, món nhót xanh chấm chẩm chéo không thể ăn một mình, cứ phải túm tụm nhau lại, vừa ăn vừa trò chuyện mới “thi vị”. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cứ vào khoảng thời gian hàng năm, món bắp cải cuộn nhót xanh vừa lạ miệng và hấp dẫn lại được nhiều người săn lùng, nhất là ở Hà Nội. Gần đây, trên các diễn đàn, nhót xanh cuộn cải bắp chấm chẩm chéo được rao bán liên tục. Người bán hàng thường chuẩn bị gia vị, các loại rau và tất cả đều được bán theo set để các chị em công sở có thể thưởng thức luôn. Chỉ mới nhìn thấy miếng nhót xanh cuộn bắp cải thôi người ta đã ứa nước miếng rồi chứ chưa nói tới việc thử ăn. Những quả nhót dùng để cuộn thường khá non, hạt còn mềm, chưa chua gắt. Nếu lựa chọn quả quá lớn thì vị chua nhiều, hạt cứng. Bắp cải cũng cần lựa chọn những lá không già, không quá non. Quan trọng nhất trong cái món “chua, chát” này là bát chẩm chéo. Chẩm chéo là sự hòa quyện của tỏi khô, gừng, ớt, rau mùi…Tất cả đều được giã nhuyễn trộn vào chút nước mắm hoặc muối, mì chính hoặc một chút đường. Mọi nguyên liệu đã đầy đủ rồi, việc bây giờ chỉ là cuốn – chấm – ăn. Những lát bắp cải trắng nõn nà, đặt một miếng nhót xanh, rau mùi, lá tỏi kèm với miếng gừng vàng tươi sau đó từ từ cuốn chặt rồi chấm vào bát chẩm chéo rồi cho vào miệng nhai. Chắc chắn, một vị ấn tượng sẽ không thể nào quên được. Việc ăn kèm với bắp cải hoặc lá tỏi là để làm giảm vị chua chát của nhót xanh cũng như kích thích vị giác. Chưa ăn thì cứ “lắc đầu nguầy nguậy” không chịu thử. Ăn rồi thì cứ phải tấm tắc ăn thêm miếng nữa. Vị chua chua chát chát của nhót non quyện cùng vị mát, giòn của bắp cải, cái thơm hăng, cay nồng của mùi, lá tỏi, gừng và cả cái mặn mòi, thơm nức của chẩm chéo. Nhót xanh cuộn bắp cải chấm chẩm chéo chắc chắn sẽ khiến ai nấy đều phải xuýt xoa bởi vị chua của nhót, vị cay nồng của gia vị hòa quyện với nhau. Theo phong tục của người Thái, món nhót xanh chấm chẩm chéo không thể ăn một mình, cứ phải túm tụm nhau lại, vừa ăn vừa trò chuyện mới “thi vị”. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.