Nàng hot girl lai Pháp gây sốt trên đất Mỹ vì cách ăn mặc cực sexy

Mai Diz không chỉ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và sắc vóc nóng bỏng mà cách ăn mặc cực sexy của cô nàng cũng khiến bao người phải trầm trồ. So với thời điểm trước đây, Mai Diz hiện đã có sự thay đổi về phong cách thời trang, từ một cô nàng nữ sinh giản dị, trong sáng, Mai Diz dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Trên trang cá nhân, không ít lần dân mạng phải trầm trồ trước hình ảnh ăn diện sành điệu, quyến rũ của cô nàng.Mai Diz được nổi lên với danh hiệu "hot girl lai Pháp sở hữu tên lạ". Trang cá nhân của cô gái 19 tuổi có hơn 140.000 lượt theo dõi. Từ ngày qua Mỹ, Mai Diz thay đổi hình tượng sang phong cách ăn mặc gợi cảm, nhưng vẫn giữ cách trang điểm chuẩn hot girl cô từng theo đuổi. Vẻ ngây thơ của Mai Diz được dân mạng so sánh với hot girl Hàn Quốc, nhất là ở cách trang điểm và đôi mắt to tròn. Hình ảnh của cô đang được chia sẻ nhiều trên các fanpage gái xinh châu Á. Cô nàng sinh năm 2000 thường phối trang phục theo phong cách hiện đại, sang chảnh và gợi cảm. Phong cách sành điệu của nàng tiểu thư này khiến người hâm mộ yêu thích. Mai Diz diện chiếc váy hở lưng cực gợi cảm trong chuyến du lịch Hội An hồi đầu năm. Ở Mỹ, người đẹp 10X đã tự sắm được xe hơi riêng cho mình. Mai Diz cũng chuộng mốt thời trang giấu quần táo bạo khi đi dạo phố. Người đẹp chọn cách phối đồ xuống phố vừa năng động vừa cá tính nhưng vẫn đủ sexy. Ảnh: FBNV. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

