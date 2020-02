Kinh ngạc món gỏi cá sống trộn hoa chuối độc đáo của người dân tộc Thái

Để có món gỏi cá trộn hoa chuối ngon, hấp dẫn, đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, đòi hỏi người chế biến phải nắm bắt được quy trình, từ khâu lựa chọn thực phẩm, đến cách pha chế liều lượng sao cho vừa. Ảnh: Petrotimes. Gỏi có thể được làm từ nhiều loại cá, song thông thường được chế biến từ hai loại cá: Cá chép và cá trắm. Con cá còn tươi nguyên, có trọng lượng từ 2 kg trở lên, cá càng to thì càng dễ chế biến, nhất là cá bắt ở sông, suối hoặc cá nuôi ở ao hồ sống trong môi trường nước sạch nhiều năm sẽ cho thịt săn chắc và giòn. Ảnh: Petrotimes. Cá sau khi bắt về phải được chế biến ngay để đảm bảo vị tươi ngon. Rửa sạch cá rồi lấy con dao mài thật sắc làm sạch cá, lọc lấy hai lườn thịt. Ảnh: Petrotimes. Thịt cá sông suối rất ngon, nhiều khi bắt được con cá to, thịt lọc ra có màu nâu đậm dai và ngọt. Ảnh: Petrotimes. Món gỏi cá này chỉ lấy hai lườn thịt nên đầu đuôi cá còn thì để nấu canh chua. Sau khi đã lọc được thịt cá, rửa ngay vào nước muối đặc rồi bọc vào trong giấy trắng sạch. Vậy là sơ chế cá đã xong. Ảnh: Internet. Đi rừng bắt được con cá ngon là tìm ngay bông hoa chuối chặt về để chuẩn bị làm món gỏi cá. Hoa chuối được thái sợi, ngâm trong nước có vắt vài quả chanh, thì sau lấy ra hoa chuối mới trắng đẹp. Ảnh: Internet. Ở một số vùng người Thái, họ không thích ăn món gỏi cá với hoa chuối mà họ đem trộn với cây chuối non. Về cơ bản thì hai món gỏi này có cách chế biến và hương vị gần giống nhau. Chặt lấy thân cây chuối non, bóc mấy lớp bẹ già bên ngoài,chỉ để lại phần lõi chuối nõn nà, trắng trắng, mềm mềm. Cũng thái nhỏ rồi ngâm vào nước muối cho bớt chát, bớt nhựa. Ảnh: Youtube. Người Thái có một bí quyết tạo nên hương vị đặc biệt của món gỏi cá đó chính là cách pha nước trộn gỏi. Thay vì dùng chanh pha chua ngọt như các món gỏi thông thường, bà con dùng nước măng chua để làm nước trộn. Nước măng chua được lấy từ trong hũ măng được ngâm cả năm, thơm mùi măng. Dùng để nấu các món canh chua, trộn gỏi đều rất ngon... Đun chín nước măng chua, rồi gia giảm các gia vị còn lại cho đủ vị chua cay mặn ngọt. Mang hai miếng cá được bọc khô lúc đầu ra thái mỏng,cùng hoa chuối và nước trộn, thêm vài loại rau thơm trộn đều. bày ra đĩa. Vậy là đã xong món gỏi cá với hoa chuối. Món gỏi cá của đồng bào dân tộc Thái đã trở thành món ăn đặc sắc và mang đậm nét văn hóa ẩm thực riêng biệt trong bữa cơm của mọi gia đình từ xưa đến nay, nhất là trong những ngày lễ, ngày tết không thể thiếu món ăn này. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

