Top 15 điều kỳ lạ khó tin về các loài thú có túi

1. Thú có túi không chỉ sống ở Australia. Mặc dù Australia là nơi tập trung nhiều loài thú có túi nhất, nhưng châu Mỹ cũng có các loài thú có túi như opossum. Một số loài còn tồn tại ở khu vực New Guinea. Ảnh: Pinterest. 2. Tổ tiên của thú có túi. Các nhà khoa học cho rằng thú có túi bắt nguồn từ châu Mỹ, sau đó lan sang Australia qua châu Nam Cực khi các lục địa này còn liền nhau. Ảnh: Pinterest. 3. Sự cạnh tranh với thú có nhau thai. Ở hầu hết các nơi trên thế giới, thú có túi bị thú có nhau thai (placental mammals) lấn át. Tuy nhiên, ở Australia, thú có túi phát triển mạnh mẽ vì sự cách ly địa lý. Ảnh: Pinterest. 4. Túi không phải lúc nào cũng hướng về phía trước. Ở một số loài, túi không hướng về phía trước như kangaroo, mà hướng về phía sau. Ví dụ: wombat có túi mở phía sau để tránh đất cát rơi vào khi đào hang. Ảnh: Pinterest. 5. Sinh sản kỳ lạ. Thú có túi sinh ra con non khi chúng còn rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ. Con non phải bò vào túi mẹ để tiếp tục phát triển bằng cách bám vào núm vú. Ảnh: Pinterest. 6. Không phải loài nào cũng có túi rõ ràng. Một số loài thú có túi như numbat không có túi thật sự, mà chỉ có nếp da để bảo vệ con non. Ảnh: Pinterest. 7. Kangaroo và sữa "đa chức năng". Kangaroo cái có thể sản xuất hai loại sữa khác nhau đồng thời: một loại giàu dinh dưỡng cho con non trong túi, và loại ít đặc hơn cho con lớn hơn. Ảnh: Pinterest. 8. Thú có túi lớn nhất và nhỏ nhất. Kangaroo đỏ là thú có túi lớn nhất, cao tới 2 mét và nặng khoảng 90 kg. Loài nhỏ nhất là planigale, chỉ dài khoảng 5 cm và nặng chưa tới 10 gram. Ảnh: Pinterest. 9. Khả năng sinh sản linh hoạt. Nhiều loài thú có túi, như kangaroo, có thể trì hoãn quá trình phát triển của phôi thai nếu điều kiện môi trường không thuận lợi, một hiện tượng gọi là embryonic diapause. Ảnh: Pinterest. 10. Động vật ăn thịt có túi. Không chỉ có loài ăn cỏ, mà còn có các loài ăn thịt trong nhóm thú có túi, như quỷ Tasmania (Tasmanian devil) và mèo túi (quoll). Ảnh: Pinterest. 11. Kangaroo nhảy là một đặc điểm tiến hóa. Cách di chuyển bằng cách nhảy của kangaroo giúp chúng tiết kiệm năng lượng khi di chuyển đường dài trên các đồng cỏ rộng lớn ở Australia. Ảnh: Pinterest. 12. Opossum giả chết. Opossum Virginia, loài thú có túi duy nhất ở Bắc Mỹ, nổi tiếng với khả năng "giả chết" khi bị đe dọa, một hành vi phòng vệ gọi là thanatosis. Ảnh: Pinterest. 13. Thú có túi và môi trường khắc nghiệt. Nhiều loài thú có túi ở Australia thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Ví dụ: quokka có khả năng sống sót mà không cần nước trong thời gian dài. Ảnh: Pinterest. 14. Wombat và phân vuông. Wombat, một loài thú có túi đào hang, nổi tiếng vì phân của nó có hình vuông. Điều này giúp phân không bị lăn khỏi các khu vực lãnh thổ đánh dấu của chúng. Ảnh: Pinterest. 15. Khả năng tái sinh quỷ Tasmania. Quỷ Tasmania từng gần như tuyệt chủng do một căn bệnh ung thư lây lan. Tuy nhiên, chúng đang dần hồi phục nhờ các nỗ lực bảo tồn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.

1. Thú có túi không chỉ sống ở Australia. Mặc dù Australia là nơi tập trung nhiều loài thú có túi nhất, nhưng châu Mỹ cũng có các loài thú có túi như opossum. Một số loài còn tồn tại ở khu vực New Guinea. Ảnh: Pinterest. 2. Tổ tiên của thú có túi. Các nhà khoa học cho rằng thú có túi bắt nguồn từ châu Mỹ, sau đó lan sang Australia qua châu Nam Cực khi các lục địa này còn liền nhau. Ảnh: Pinterest. 3. Sự cạnh tranh với thú có nhau thai. Ở hầu hết các nơi trên thế giới, thú có túi bị thú có nhau thai (placental mammals) lấn át. Tuy nhiên, ở Australia, thú có túi phát triển mạnh mẽ vì sự cách ly địa lý. Ảnh: Pinterest. 4. Túi không phải lúc nào cũng hướng về phía trước. Ở một số loài, túi không hướng về phía trước như kangaroo , mà hướng về phía sau. Ví dụ: wombat có túi mở phía sau để tránh đất cát rơi vào khi đào hang. Ảnh: Pinterest. 5. Sinh sản kỳ lạ. Thú có túi sinh ra con non khi chúng còn rất nhỏ, chưa phát triển đầy đủ. Con non phải bò vào túi mẹ để tiếp tục phát triển bằng cách bám vào núm vú. Ảnh: Pinterest. 6. Không phải loài nào cũng có túi rõ ràng. Một số loài thú có túi như numbat không có túi thật sự, mà chỉ có nếp da để bảo vệ con non. Ảnh: Pinterest. 7. Kangaroo và sữa "đa chức năng". Kangaroo cái có thể sản xuất hai loại sữa khác nhau đồng thời: một loại giàu dinh dưỡng cho con non trong túi, và loại ít đặc hơn cho con lớn hơn. Ảnh: Pinterest. 8. Thú có túi lớn nhất và nhỏ nhất. Kangaroo đỏ là thú có túi lớn nhất, cao tới 2 mét và nặng khoảng 90 kg. Loài nhỏ nhất là planigale, chỉ dài khoảng 5 cm và nặng chưa tới 10 gram. Ảnh: Pinterest. 9. Khả năng sinh sản linh hoạt. Nhiều loài thú có túi, như kangaroo, có thể trì hoãn quá trình phát triển của phôi thai nếu điều kiện môi trường không thuận lợi, một hiện tượng gọi là embryonic diapause. Ảnh: Pinterest. 10. Động vật ăn thịt có túi. Không chỉ có loài ăn cỏ, mà còn có các loài ăn thịt trong nhóm thú có túi, như quỷ Tasmania (Tasmanian devil) và mèo túi (quoll). Ảnh: Pinterest. 11. Kangaroo nhảy là một đặc điểm tiến hóa. Cách di chuyển bằng cách nhảy của kangaroo giúp chúng tiết kiệm năng lượng khi di chuyển đường dài trên các đồng cỏ rộng lớn ở Australia. Ảnh: Pinterest. 12. Opossum giả chết. Opossum Virginia, loài thú có túi duy nhất ở Bắc Mỹ, nổi tiếng với khả năng "giả chết" khi bị đe dọa, một hành vi phòng vệ gọi là thanatosis. Ảnh: Pinterest. 13. Thú có túi và môi trường khắc nghiệt. Nhiều loài thú có túi ở Australia thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Ví dụ: quokka có khả năng sống sót mà không cần nước trong thời gian dài. Ảnh: Pinterest. 14. Wombat và phân vuông. Wombat, một loài thú có túi đào hang, nổi tiếng vì phân của nó có hình vuông. Điều này giúp phân không bị lăn khỏi các khu vực lãnh thổ đánh dấu của chúng. Ảnh: Pinterest. 15. Khả năng tái sinh quỷ Tasmania. Quỷ Tasmania từng gần như tuyệt chủng do một căn bệnh ung thư lây lan. Tuy nhiên, chúng đang dần hồi phục nhờ các nỗ lực bảo tồn và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.