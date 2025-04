Thú vị hình ảnh robot lần đầu tiên chạy đua marathon cùng con người

"Người sắt chạy trên nhựa đường" là hình ảnh xuất hiện trong cuộc đua marathon có sự tham gia của hàng nghìn vận động viên Trung Quốc cùng với 21 mô hình robot hình người. Cuộc đua dài 20km giữa người và robot hiếm thấy tại Bắc Kinh vào tuần trước được coi là màn trình diễn công nghệ tiên tiến của Trung Quốc - đất nước được coi là đang dẫn đầu thế giới về công nghệ robot hình người. Trước cuộc đua, hàng ngàn người chạy chen chúc ở một đường phía sau vạch xuất phát, nhiều người chạy bộ tại chỗ để giữ ấm. Những người máy, được ngăn cách bằng hàng rào vào một làn đường khác với những người chạy, đứng yên một chỗ chờ đợi xuất phát. Khi tiếng còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu lúc 7h30 sáng, những người chạy bộ lao vào đường đua. Thời gian xuất phát của robot được điều chỉnh chậm hơn một hoặc hai phút để tránh va chạm vào nhau. Về phía các vận động viên robot, các nhà phát triển mang đến đa dạng các chủng loại robot được cho là thú vị nhất của họ. Có một robot được hoàn thiện với vẻ ngoài của một mỹ nhân, "cô ấy" bước ra đường đua cùng với các kỹ sư hỗ trợ. Đây cũng là robot duy nhất có phần đầu giống người tham gia trong cuộc đua lịch sử này. Đây là chú robot hình người có chiều cao khiêm tốn nhất trong cuộc đua, sở hữu chiều cao chỉ 74 cm. Robot này mặc một bộ quần áo như trong các bộ phim viễn tưởng. Một số robot khác còn trang bị cả giày chạy bộ để hỗ trợ. Trên thực tế, cuộc đua cho thấy một số robot có thể chạy nhanh và hoạt động khá mượt mà, nhưng người ta cũng nhận thấy rằng máy móc vẫn còn kém xa khả năng bắt chước hoạt động của con người. Cuộc đua là kết quả của nhiều tháng đào tạo cho người máy để chúng thành thạo các kỹ năng vốn có ở con người. Theo ban tổ chức, họ phải tập cho chúng đi trên những con đường bằng phẳng và đồi núi của đường đua và xoay xở quanh sáu khúc cua trái và tám khúc cua phải. Các nhà phát triển phải đào tạo những chú robot giữ được sự ổn định và cân bằng để tránh bị ngã khi tham gia. Một trong số những robot gặp nạn đã đâm vào biển quảng cáo và hất ngã người kỹ sư hỗ trợ đứng bên ngoài. Con robot này và người nữ kỹ sư cùng ngã sóng soài trên đất. Các thành phần và bộ phận có thể dễ dàng bị hỏng khi chạy, vì vậy các nhà phát triển đã thay thế các bộ phận nhựa bằng kim loại và sử dụng vật liệu siêu bền nhưng đắt tiền. "Người nổi tiếng" Unitree G1 cũng không ngoại lệ, khi đã đến gần vạch đích, robot này đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống. Người kỹ sư hỗ trợ bên cạnh đã không kịp tóm lấy để tránh cú ngã. Có thể nguyên nhân là do hết pin. Nhưng không sao, cú ngã không gây ra hư hại gì cho robot. Nó được kỹ sư hỗ trợ đứng lên để tiếp tục cuộc thi. Các nhà phát triển cho biết robot hình người thường hoạt động không quá hai giờ với một lần sạc pin. Chúng chạy càng nhanh thì quãng đường đi được càng ngắn. Một con robot khác cũng có dấu hiệu lảo đảo khi đang chạy, rất may người kỹ sư hỗ trợ đã kịp thời phản ứng. Con robot này không chạy tự động mà được điều khiển thông qua joystick trên tay trái của người kỹ sư. Hầu hết các team đua khác đều sử dụng nhiều hơn một con robot để thay đổi khi có sự cố hoặc không phải thay pin nếu như phần pin được thiết kế liền thân. Duy nhất chỉ có Tien Kung Ultra là sử dụng một robot xuyên suốt từ đầu đến cuối cuộc đua và được đổi pin 3 lần. Robot được phát triển bởi Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh, viện nghiên cứu còn được gọi là X-Humanoid, được thành lập bởi công ty robot UBTech, nhà sản xuất điện tử và xe điện Xiaomi và chính quyền Bắc Kinh. Nó đã xuất sắc cán đích đầu tiên và giành ngôi vô địch. Nó có thể chạy trung bình 10km/h và có thể băng qua các địa hình đồi, cầu thang, cỏ và cát. X-Humanoid đã cải tiến mô hình robot hiện có cho cuộc chạy bán marathon.

Một robot khác sau khi hoàn thành cuộc đua đã đứng lại giao lưu, chụp hình cũng khán giả. Theo Nhật báo Bắc Kinh, sau khi khởi hành từ một công viên nông thôn, các robot tham gia phải vượt qua những con dốc thoai thoải và đường đua quanh co dài 21 km trước khi có thể đến đích. Trong khi nhiều robot được điều khiển từ xa, Tien Kung Ultra sử dụng công nghệ theo dõi không dây cho phép nó giao tiếp với người chạy trước nó. Robot này hoàn thành chặng đường trong 2 giờ 40 phút . Con người chiến thắng trong cuộc đua này đã hoàn thành chặng đua trong 1 giờ 2 phút. Mời độc giả xem thêm video "Cuộc chạy đua đầu tiên giữa con người và robot"

