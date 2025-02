Sự thật “chiếc ô tô” khủng từ vũ trụ đang lao đến Trái Đất

1. Được phát hiện bởi NASA. Các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA đã phát hiện và theo dõi " 2025 DQ" – một tiểu hành tinh đang bay đến gần Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 2. Kích thước nhỏ bé. "2025 DQ" có đường kính ước tính khoảng 3,6 mét, tương đương kích thước một chiếc ô tô. Ảnh: Pinterest. 3. Tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách an toàn. Tiểu hành tinh này dự kiến bay qua Trái Đất ở khoảng cách khoảng 300.000 km, gần bằng 78% khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Ảnh: Pinterest. 4. Vận tốc ấn tượng. "2025 DQ" di chuyển với vận tốc khoảng 24.000 km/h khi tiếp cận Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 5. Khả năng quan sát hạn chế. Do kích thước nhỏ và khoảng cách xa, việc quan sát "2025 DQ" bằng mắt thường là không thể; cần sử dụng các kính viễn vọng chuyên dụng để theo dõi. Ảnh: Pinterest. 6. Không gây nguy hiểm cho Trái Đất. Với kích thước nhỏ và khoảng cách tiếp cận an toàn, "2025 DQ" không được xem là mối đe dọa đối với hành tinh của chúng ta. Ảnh: Pinterest. 7. Thường xuyên xảy ra các sự kiện tương tự. Các tiểu hành tinh có kích thước tương tự "2025 DQ" thường xuyên tiếp cận Trái Đất, nhưng hiếm khi gây ra bất kỳ tác động đáng kể nào. Ảnh: Pinterest. 8. Cơ hội nghiên cứu khoa học. Việc theo dõi "2025 DQ" cung cấp cho các nhà khoa học cơ hội nghiên cứu về quỹ đạo và đặc điểm của các tiểu hành tinh nhỏ, giúp cải thiện hiểu biết về các vật thể gần Trái Đất. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

