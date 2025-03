Ra vườn đụng rắn xanh “phước báu”, người phụ nữ trúng số đổi đời

Theo truyền thông Thái Lan, bà Koson, một phụ nữ 62 tuổi ở huyện Photharam, mới đây nhìn thấy một con rắn có màu sắc kỳ lạ, xanh biếc như màu da trời trong vườn nhà mình. Tuy nhiên thời điểm đó, bà, chị gái và cháu trai không mấy để tâm. Cho đến ngày hôm sau, bà Koson vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con rắn vẫn còn ở trong vườn, không có ý định rời đi. Nhìn kỹ thì bà thấy thân hình uốn éo của con rắn liên tục chuyển hình thành số 1 và số 2. Vì người Thái tin rằng rắn tượng trưng cho sự giàu có và rắn xanh đặc biệt may mắn, chẳng khác gì phước báu nên bà Koson quyết định đi mua xổ số. Vốn không hi vọng nhiều, nào ngờ bà Koson thực sự trúng số và nhận được tiền thưởng không nhỏ. Người cháu trai 27 tuổi Adisak được phỏng vấn cho biết, hôm đó anh đến nhà dì Koson để giúp cắt cỏ, ban đầu khi dì phát hiện rắn xanh kỳ lạ, anh còn tưởng hàng rào có một sợi dây rối, sau khi kiểm tra cẩn thận mới phát hiện ra đó là rắn xanh. Tuy nhiên, vì gặp rắn nhiều lần, anh chỉ chụp ảnh lại và tiếp tục làm việc. Sau đó, bạn gái của Adisak chia sẻ những bức ảnh trong một nhóm liên quan đến rắn và anh được cư dân mạng cho biết rằng đây là "Rắn xanh Tiffany quý hiếm". Hôm sau, Adisak lại đến nhà dì và thấy con rắn vẫn ở chỗ cũ nên đã dùng một thanh gỗ và một chai nhựa để bắt thành công con rắn đặc biệt này. Adisak tiết lộ có người bày tỏ với anh rằng muốn mua con rắn với giá cao nhưng anh không có ý định bán nó, anh dự định sẽ giữ con rắn làm thú cưng và sẽ mua một hộp thủy tinh lớn hơn, chăm sóc nó một cách tốt nhất có thể. Bà Koson vui vẻ sau khi trúng xổ số được một món tiền lớn. Theo các chuyên gia, "Rắn xanh Tiffany" lẽ ra là một con rắn màu xanh lá cây bình thường, nó chuyển sang màu xanh lam do mất cân bằng sắc tố trong cơ thể. Các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng dù "Rắn xanh Tiffany" có vẻ ngoài tươi sáng, hấp dẫn và hiếm gặp nhưng bạn vẫn phải nhớ rằng nó là loài động vật hoang dã, có độc và không được xem nhẹ, chủ quan khi gặp nó. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.

Theo truyền thông Thái Lan, bà Koson, một phụ nữ 62 tuổi ở huyện Photharam, mới đây nhìn thấy một con rắn có màu sắc kỳ lạ, xanh biếc như màu da trời trong vườn nhà mình. Tuy nhiên thời điểm đó, bà, chị gái và cháu trai không mấy để tâm. Cho đến ngày hôm sau, bà Koson vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện con rắn vẫn còn ở trong vườn, không có ý định rời đi. Nhìn kỹ thì bà thấy thân hình uốn éo của con rắn liên tục chuyển hình thành số 1 và số 2. Vì người Thái tin rằng rắn tượng trưng cho sự giàu có và rắn xanh đặc biệt may mắn, chẳng khác gì phước báu nên bà Koson quyết định đi mua xổ số. Vốn không hi vọng nhiều, nào ngờ bà Koson thực sự trúng số và nhận được tiền thưởng không nhỏ. Người cháu trai 27 tuổi Adisak được phỏng vấn cho biết, hôm đó anh đến nhà dì Koson để giúp cắt cỏ, ban đầu khi dì phát hiện rắn xanh kỳ lạ, anh còn tưởng hàng rào có một sợi dây rối, sau khi kiểm tra cẩn thận mới phát hiện ra đó là rắn xanh. Tuy nhiên, vì gặp rắn nhiều lần, anh chỉ chụp ảnh lại và tiếp tục làm việc. Sau đó, bạn gái của Adisak chia sẻ những bức ảnh trong một nhóm liên quan đến rắn và anh được cư dân mạng cho biết rằng đây là " Rắn xanh Tiffany quý hiếm". Hôm sau, Adisak lại đến nhà dì và thấy con rắn vẫn ở chỗ cũ nên đã dùng một thanh gỗ và một chai nhựa để bắt thành công con rắn đặc biệt này. Adisak tiết lộ có người bày tỏ với anh rằng muốn mua con rắn với giá cao nhưng anh không có ý định bán nó, anh dự định sẽ giữ con rắn làm thú cưng và sẽ mua một hộp thủy tinh lớn hơn, chăm sóc nó một cách tốt nhất có thể. Bà Koson vui vẻ sau khi trúng xổ số được một món tiền lớn. Theo các chuyên gia, "Rắn xanh Tiffany" lẽ ra là một con rắn màu xanh lá cây bình thường, nó chuyển sang màu xanh lam do mất cân bằng sắc tố trong cơ thể. Các chuyên gia cũng nhắc nhở rằng dù "Rắn xanh Tiffany" có vẻ ngoài tươi sáng, hấp dẫn và hiếm gặp nhưng bạn vẫn phải nhớ rằng nó là loài động vật hoang dã, có độc và không được xem nhẹ, chủ quan khi gặp nó. >>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.