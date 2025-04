"Quái ngư” 7m bất ngờ sa lưới, ngư phủ bủn rủn chân tay

Tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha, một ngư dân vô tình bắt được một con cá mập phơi nắng dài 6,7 mét, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và địa phương. Con " quái ngư" này, thuộc loài được bảo vệ nghiêm ngặt tại Tây Ban Nha, bị vướng vào lưới đánh cá và được đưa lên bờ gần khu vực Port de la Selva. (Ảnh: Người đưa tin) Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 150.000 lượt xem trên nền tảng X (Twitter trước đây). Dù con cá mập đã không còn dấu hiệu sống khi tàu cập cảng, các nhà nghiên cứu tại tổ chức CRAM đã thu thập mẫu sinh học để phục vụ công tác nghiên cứu.(Ảnh: Người đưa tin) Cá mập phơi nắng là loài cá mập lớn thứ hai trên thế giới sau cá mập voi, nổi tiếng với cách ăn sinh vật phù du qua miệng rộng.(Ảnh: Wikipedia) Dù kích thước khổng lồ, loài này hiền lành và không gây nguy hiểm cho con người, thường sống ở các đại dương ôn đới khắp thế giới.(Ảnh: Monaco Nature Encyclopedia) Cá mập phơi nắng thường có màu xám-nâu với đốm da. (Ảnh: The Marine Life Information Network) Răng của cá mập phơi nắng rất nhỏ và rất nhiều và thường trên một trăm hàng. Răng có một đỉnh hình nón duy nhất, được uốn cong về phía sau và đều giống nhau ở cả hàm trên và hàm dưới.(Ảnh: Nature Prints & Wall Art) Nó từ lâu đã là loài cá thương mại quan trọng, như một nguồn thực phẩm, vây cá mập, thức ăn gia súc, và dầu gan cá mập. (Ảnh: Integration and Application Network) Khai thác quá mức đã làm giảm số lượng quần thể của nó đến điểm mà một số nơi nó đã biến mất và những nơi khác cần được bảo vệ.(Ảnh: Integration and Application Network) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh loài cá mập ma góc cạnh.

