Lộ tính năng zoom xa “siêu xịn” của camera iPhone 16 Pro Max

Theo nguồn tin tử Weibo, hệ thống camera của iPhone 16 Pro Max sẽ bao gồm cảm biến kích cỡ 1/1,14 inch, lớn hơn so với kích cỡ 1/1,28 inch của iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Cảm biến lớn hơn này đồng nghĩa với việc độ phân giải cao hơn đang được phát triển, giúp tăng hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu và cải thiện hiệu ứng làm mờ nền hoặc bokeh bên trong camera. Cùng với cảm biến lớn hơn, hệ thống camera sẽ sử dụng cách sắp xếp ống kính tiềm vọng, bao gồm "mô-đun thủy tinh-nhựa đúc" gồm 7 mảnh. Ống kính tiềm vọng sử dụng lăng kính hoặc gương để chiếu ánh sáng theo một góc, cho phép bố trí ống kính dài hơn nhiều so với độ dày của điện thoại thông minh, tạo ra phạm vi zoom cực dài. Điều đáng chú ý là thông tin chỉ ra rằng ống kính tiềm vọng sẽ chỉ được sử dụng trong các mẫu iPhone Pro Max từ iPhone 15 trở đi. Do đó, khả năng cao là ống kính tiềm vọng sẽ xuất hiện trên iPhone 15 Pro Max năm nay. Sự nâng cấp này hứa hẹn mang đến khả năng zoom xa xịn và làm tăng khả năng cạnh tranh với các smartphone cao cấp Android khác trên thị trường. Ngoài ra, các thông tin còn tiết lộ về thiết kế của iPhone 16 Pro Max, trong đó hệ thống camera sau sẽ được bố trí theo chiều dọc, tương tự như iPhone 12. Dòng iPhone 16 dự kiến bao gồm hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro, với phiên bản Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A18 Bionic sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC. Một số dòng iPhone 16 cũng sẽ được trang bị modem 5G do Apple phát triển. Mời quý độc giả xem thêm video:“Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

